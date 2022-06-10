Basketbol - Samsunspor-Beysu Konya maçının ardından - Son Dakika
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Basketbol - Samsunspor-Beysu Konya maçının ardından

10.06.2022 21:24

Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi ilk maçında sahasında Beysu Konyaspor Basketbol'u 85-72 yenen Samsunspor'un antrenörü İlker Salman, "Pazar günü oynayacağımız maçı da kazanırsak bugünkü galibiyetin bir anlamı olur.

Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi ilk maçında sahasında Beysu Konyaspor Basketbol'u 85-72 yenen Samsunspor'un antrenörü İlker Salman, "Pazar günü oynayacağımız maçı da kazanırsak bugünkü galibiyetin bir anlamı olur." dedi.

Salman maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, çok önemli bir galibiyet aldıklarını dile getirdi.

Seride ikinci maçı da kendi sahalarında oynayacaklarını hatırlatan Salman, "Pazar günü oynayacağımız maçı da kazanırsak bugünkü galibiyetin bir anlamı olur. Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettik. Pazar günü maç için yarın hemen hazırlıklarımıza başlıyoruz." ifadesini kullandı.

Genç oyuncu Burak Eşlik ise taraftarlara teşekkür ederek, "Taraftarlarımız sayesinde ev sahibi olma avantajını en iyi şekilde kullandık. Konya çok iyi ve sert bir takım. Serinin ikinci maçını yine pazar günü sahamızda taraftarlarımızın desteğiyle kazanmak ve Konya'da bu işi bitirmek istiyoruz. Adım adım ING Basketbol Süper Ligi'ne doğru ilerliyoruz." şeklinde konuştu.

Beysu Konyaspor Basketbol cephesi

Beysu Konyaspor Basketbol Başantrenörü Engin Gençoğlu, maçın hakemlerini eleştirerek, "Maçın görüntülerinin tekniğini yapıp gerekli mercilere yollayacağız. Atmosfer güzeldi, final serisine yakışan bir atmosfer. Umarım serinin ikinci maçında daha hakkaniyetli, adil ve güzel bir ortam olur. Samsunspor'u ilk galibiyetinden ötürü tebrik ediyorum." dedi.

Tecrübeli oyuncu Cengiz Aydın Ergen de, Samsunspor'u galibiyetinden ötürü tebrik ederek, şunları kaydetti:

"İlk maça motivasyon olarak çok istediğimiz seviyede başladığımız düşünmüyorum. Hücum olarak da istediğimiz pozisyonda başlayamadık. O yüzden de mağlup olduk. İkinci maçta daha iyi bir performans sergileyeceğimizi ve takımın daha iyi reaksiyon vereceğini düşünüyorum."

Basketbol - Samsunspor-Beysu Konya maçının ardından
Basketbol - Samsunspor-Beysu Konya maçının ardından
Basketbol - Samsunspor-Beysu Konya maçının ardından
Basketbol - Samsunspor-Beysu Konya maçının ardından

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Basketbol - Samsunspor-Beysu Konya maçının ardından - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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