Kadınlar Basketbol Süper Ligi, sportstv'den yayımlanacak

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve sportstv, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin yayın hakları konusunda anlaşmaya vardı.???????

TBF'den yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında sportstv, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde her hafta 2 karşılaşmayı canlı olarak yayımlayacak.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, yayın hakları anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçlarının yayın hakları konusunda sportstv ile anlaştığımızı duyurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gerek kadro kalitesi, gerekse organizasyon yapısı olarak Avrupa'nın en güçlü takımlarının mücadele ettiği ligimizde, önümüzdeki sezon her hafta 2 maç canlı yayınla sportstv ekranlarında olacak. Basketbolseverler aynı zamanda Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki bütün karşılaşmaları TBF YouTube kanalından canlı olarak izleyebilecek. Sporun her alanından kaliteli içerikleri izleyicilerle buluşturan sportstv ile anlaşmamızın camiamıza hayırlı olmasını diliyorum."