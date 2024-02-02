 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 22. Hafta Maç Sonuçları - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 22. Hafta Maç Sonuçları

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 22. Hafta Maç Sonuçları

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 22. haftası üç maçla başladı. Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekildedir: Konyaspor-Finalspor: 82-66, Mersin Büyükşehir Belediyesi-Kapaklıspor: 85-66, MKE Ankaragücü İkon Menkul-Fenerbahçe Koleji Novotel: 97-84.

02.02.2024 21:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 22. haftası, üç maçla başladı.

Ligde bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Konyaspor-Finalspor: 82-66

Mersin Büyükşehir Belediyesi-Kapaklıspor: 85-66

MKE Ankaragücü İkon Menkul- Fenerbahçe Koleji Novotel: 97-84

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Fenerbahçe Koleji, Basketbol, Sigorta, Türkiye, Basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 22. Hafta Maç Sonuçları - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2024 21:28:55. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 22. Hafta Maç Sonuçları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement