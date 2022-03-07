Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 73 HDI Sigorta Antalya Güneşi: 63 - Son Dakika
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Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 73 HDI Sigorta Antalya Güneşi: 63

07.03.2022 20:17
Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 73 HDI Sigorta Antalya Güneşi: 63

Türkiye Basketbol Ligi 22. hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, HDI Sigorta Antalya Güneşi'ni ağırladı.

Türkiye Basketbol Ligi 22. hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, HDI Sigorta Antalya Güneşi'ni ağırladı. Maçtan hemen önce ısınmada pota kırıldığı için 15 dakika geç başlayan maçı ev sahibi ekip 73-63'lük skorla kazandı.

Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Yücel Çilingir x, Kerem Yılmaz xx, Yarkın Keskin xx

KBB Kağıtspor: Corin Darius Henry xxx 12, Beray Taşer x, Cihan Amasyalı xx 9, İbrahim Yıldırım xxx 21, Mert Ulutaş xx 5, Brady Wiliam Skeens xx 5, Mehmet Oğuzhan Kızıl xx 1, Eren Beyaz xxx 15, Sertan İbrahim Sarı xx 5

Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu

HDI Sigorta Antalya Güneşi: Mustafa Erdoğan xx 11, Ferhat Seniçeli, Canberk Cevit x, Yunus Çankaya xx 6, Mustafa Baştürk xx 3, Kemal Can Aktuna x, Dejan Borovnjak xxx 20, Kağan Kavraal, Kasey Jamal Hill xxx 21, Gökhan Akkoyun x 2

Başantrenör: İsmail Fatih Elbaş

1. periyot: 17-23 (Antalya Güneşi lehine)

Devre: 36-38 (Antalya Güneşi lehine)

3. periyot: 56-43 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine) - KOCAELİ

Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 73 HDI Sigorta Antalya Güneşi: 63
Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 73 HDI Sigorta Antalya Güneşi: 63
Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 73 HDI Sigorta Antalya Güneşi: 63
Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 73 HDI Sigorta Antalya Güneşi: 63
Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 73 HDI Sigorta Antalya Güneşi: 63
Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 73 HDI Sigorta Antalya Güneşi: 63
Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 73 HDI Sigorta Antalya Güneşi: 63
Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 73 HDI Sigorta Antalya Güneşi: 63
Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 73 HDI Sigorta Antalya Güneşi: 63
Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 73 HDI Sigorta Antalya Güneşi: 63
Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 73 HDI Sigorta Antalya Güneşi: 63
Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 73 HDI Sigorta Antalya Güneşi: 63
Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 73 HDI Sigorta Antalya Güneşi: 63
Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 73 HDI Sigorta Antalya Güneşi: 63

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Kağıtspor, Türkiye, Kocaeli, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 73 HDI Sigorta Antalya Güneşi: 63 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 73 HDI Sigorta Antalya Güneşi: 63 - Son Dakika
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