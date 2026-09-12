Türkiye Basketbol Ligi'nde 2026-27 sezonu 6 maçla başladı
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 2026-27 sezonu oynanan 6 maçla start aldı. Yalova Haremspor, MKE Ankaragücü'nü 113-62 mağlup ederek sezonun ilk haftasına damga vurdu.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 2026-27 sezonu 6 maçla başladı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Cedi Osman Basketbol-Konya Büyükşehir Belediyespor: 59-75
TED Ankara Kolejliler-Darüşşafaka: 88-69
Göztepe Isonem-Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor: 73-72
iLab Basketbol-Finalspor: 84-80
Keçiören Belediyesi Bağlum-Gaziantep Basketbol: 82-68
Yalova Haremspor- MKE Ankaragücü: 113-62
Kaynak: AA
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