Türkiye Basketbol Ligi'nde 23. Hafta Tamamlandı

Spor

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 23. hafta ertelenen bir maçın dışında tamamlandı.

Ligde MKE Ankaragücü Ikon Menkul-Finalspor mücadelesi konuk ekibin yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenirken, haftanın kapanış müsabakasında Çağdaş Bodrumspor, konuk ettiği Carpartner TED Ankara Kolejliler'i 88-76 mağlup etti.

Ligde 23. hafta maçlarının ardından Esenler Erokspor, 41 puanla liderliğini sürdürdü.

Türkiye Basketbol Ligi'nde 24. hafta karşılaşmaları 7, 8, 9 ve 10 Şubat'ta oynanacak.