Türkiye Basketbol Milli Takımı Finalde, Dev Ekranda İzlenebilecek

Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya ile karşılaşacak olan Türkiye Basketbol Milli takımının mücadelesi Nazilli'de Cumhuriyet Meydanı'na kurulacak dev ekrandan izlenebilecek.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde Türkiye, Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale yükseldi. Türkiye - Almanya basketbol final maçı 14 Eylül Pazar günü saat 21.00'de oynanacak. Nazilli Belediyesi dev maçı dev ekrandan vatandaşlar ile buluşturacak. Cumhuriyet Meydanı'da kurulacak olan dev ekranlardan final heyecanı yaşanacak. Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik Türkiye-Almanya final maçının heyecanını dev ekranlardan yaşamak için tüm Nazillileri maça davet etti. - AYDIN