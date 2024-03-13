Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, Ampute Futbol Kadın Milli Takımı'nı kurmak için ilk adımı attı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, Ampute Futbol Kadın Milli Takımı'nın kurulumu için ilk adımı atarak, depremzede vatandaşlardan yaptığı seçme sonucu 4 sporcuyu Belçika'da kampa gönderdi.
Federasyondan yapılan açıklamada, yapılan tarama sonucunda seçilen Büşra Sarıgüzel, Beyza Bolat, Aliye Dinç ve Öznur Duran'ın Belçika Futbol Federasyonu ve Avrupa Ampute Futbol Federasyonu'nun işbirliğiyle düzenlenen "Ampute Futbol Kadın Gelişim Kampı"na katıldığı belirtildi. Bu isimlerin, aynı zamanda Ampute Kadın Futbol Milli Takımı'nın da ilk sporcuları olduğu kaydedildi.
Belçika'nın Gent şehrinde yapılan kampta eğitim alan sporcuların, desteklerinden dolayı Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç'a teşekkür ettiği ifade edildi.
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EMS Yapı Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, Yukatel Adana Demirspor ile oynayacakları önemli maç öncesinde taraftarlardan destek istedi. Uygun, rakiplerinin güçlü bir takım olduğunu belirterek, takımın daha iyi bir konuma gelmesi için zorlu bir maç beklediklerini söyledi. Ayrıca, Avrupa kupalarına katılma hedefleriyle ilgili konuşan Uygun, taraftarların takıma sahip çıkmasını ve tribünleri doldurmasını istedi.
Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, takımın başarısı için taraftarların desteğinin önemine vurgu yaparak, tribünleri doldurmasını ve takıma sahip çıkmasını istedi. Uygun, Adana Demirspor maçının zorlu bir mücadele olacağını belirterek, kazanmak ve puanlar almak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Ayrıca, Sivasspor taraftarının takımla birlikte başarının geldiğini ifade eden Uygun, taraftarların tribünleri doldurmasıyla takımın gücünün arttığını ve hayal ettiklerini birlikte başaracaklarını dile getirdi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Union Saint-Gilloise, maçın hazırlıklarını tamamladı. Belçika ekibi, İstanbul'a gelerek Ülker Stadyumu'nda son antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Alexander Blessin yönetimindeki idman, düz koşu ve istasyon çalışmasıyla başladı. Ardından sarı-lacivertliler, pas çalışmasıyla antrenmana devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde Fenerbahçe maçının taktiği üzerinde duruldu.
TFF 3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Manisa temsilcisi Turgutluspor'da futbolcular, antrenmanlara çıkmama kararı aldıklarını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Futbolcular, yönetimin ödemeleri yapmadığını ve ceza kestiğini iddia etti.
PSG'den ayrılığı ve İspanyol devi Real Madrid'e transfer olacağı haberleriyle gündemde olan Kylian Mbappe, Marsilya taraftarı olan bir kebapçıyı menüsünde ismini kullanması nedeniyle dava etme kararı aldı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde antrenmanlarını sürdürüyor. Kırmızı beyazlı ekip, tesislerde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketleri ve şut çalışmalarının ardından taktik programla idmanı tamamladı. Maç, 16 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da Yeni Adana Stadı'nda oynanacak.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Mondihome Kayserispor, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde yapılan antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürüyor. Pas ve pres çalışmalarının ardından çift kale maçla antrenman sona erdi. Kayserispor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Fenerbahçe'ye konuk olacak Union Saint-Gilloise ekibinin teknik direktörü Alexander Blessin, ilk maçı kaybettiklerini ancak yarınki maçın tadını çıkarmak istediklerini söyledi. Takımda sakat ve cezalı oyuncuların bulunduğunu belirten Blessin, oyuncularına mücadelelerini sürdürmelerini ve sonucun ne olursa olsun tadını çıkarmalarını söyledi. Orta saha oyuncusu Charles Vanhoutte ise Fenerbahçe'nin savunmayla kazandığını düşündüğünü ve detayların önemli olacağı bir maç olacağını belirtti. Ayrıca Fenerbahçe'nin iç sahadaki atmosferine alışık olduklarını ve başa çıkabileceklerini ifade etti.
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