Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, Ampute Futbol Kadın Milli Takımı'nı kurmak için ilk adımı attı

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Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, Ampute Futbol Kadın Milli Takımı'nın kurulumu için ilk adımı atarak, depremzede vatandaşlardan yaptığı seçme sonucu 4 sporcuyu Belçika'da kampa gönderdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, yapılan tarama sonucunda seçilen Büşra Sarıgüzel, Beyza Bolat, Aliye Dinç ve Öznur Duran'ın Belçika Futbol Federasyonu ve Avrupa Ampute Futbol Federasyonu'nun işbirliğiyle düzenlenen "Ampute Futbol Kadın Gelişim Kampı"na katıldığı belirtildi. Bu isimlerin, aynı zamanda Ampute Kadın Futbol Milli Takımı'nın da ilk sporcuları olduğu kaydedildi.

Belçika'nın Gent şehrinde yapılan kampta eğitim alan sporcuların, desteklerinden dolayı Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç'a teşekkür ettiği ifade edildi.