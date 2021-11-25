Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunda başkan adayları belli oldu

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun 4 Aralık Cumartesi günü gerçekleşecek genel kurulunda 3 başkan adayı görev almak için yarışacak.

Ankara'da yapılacak genel kurul için başkan adaylığı için başvuru süresi doldu.

Yeterli imzaları toplayan Muaz Ergezen, Veysel Gülpınar ve Murat Ataman, 4 Aralık'ta federasyonun yeni başkanı olmak için genel kurul üyelerinden oy bekleyecek.