Türkiye Binicilik Federasyonu 2. Akademik Çalıştayı Kırıkkale Üniversitesi'nde gerçekleştirildi - Son Dakika
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Türkiye Binicilik Federasyonu 2. Akademik Çalıştayı Kırıkkale Üniversitesi'nde gerçekleştirildi

Türkiye Binicilik Federasyonu 2. Akademik Çalıştayı Kırıkkale Üniversitesi\'nde gerçekleştirildi

Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen 2. Akademik Çalıştay, Kırıkkale Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Çalıştaya 11 üniversiteden 33 akademisyen ve binicilik branşıyla ilgilenen davetliler katıldı. Çalıştayda, atçılık ve antrenörlük programlarının akreditasyonu ana başlığıyla ilerleyen süreçte yapılması kararlaştırıldı.

06.05.2024 20:34
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Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen 2. Akademik Çalıştay'ı Kırıkkale Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, çalıştaya Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, 11 üniversiteden 33 akademisyen ile çok sayıda binicilik branşıyla ilgilenen davetli katıldı.

Çalıştayın oldukça faydalı geçtiğini anlatan Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Tuncer, "Benim hayatımda en önem verdiğim konulardan birisi akademik iş birlikleridir. Göreve geldiğim günden beri eksiklikleri tespit ettik. En önemli eksiğin antrenör eksikliği olduğunu gördük. Antrenörlerle akademik iş birliği yapılmamış. Camianın kalitesini artırmak için neler yapabileceğimizi düşündük. Sektör meclislerimize gidiyoruz. 3 sene sonra karşımıza çıkabilecek sorunları bugünden karşılayalım istiyoruz. Yanlışları kökten düzeltmemiz gerekiyor. Sizlerin yapmış olduğu bu güçlü çalışmaların sonucunda güzel bir rapor çıkaracağız ve YÖK'ten geçireceğiz. Bakanlığımız, üniversitelerimiz ve federasyonumuz arasında iş birliğini sağlayacağız. Bundan sonraki çalışmalarımız staj ve burs üzerine olacak." ifadelerini kullandı.

Çalıştaya ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti belirten Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Aslan ise "İnşallah bugün olduğu gibi yaptığımız ve ilerleyen süreçte yapacağımız ortak çalışmalardan güzel sonuçlar elde edeceğiz. Ayrıca atın Türk tarihinde, kültür ve mitolojisinde de önemli bir yeri var. Bu açıdan da atçılık üzerine yapacağımız çalışmaların değerli olduğunu, bu kültürün tanıtılmasına önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Çeşitli konu başlıklarıyla iki gün boyunca 5 oturumun düzenlendiği çalıştayda, alınan kararlar eşliğinde genel değerlendirme yapılarak önümüzdeki süreçte Akademik Çalıştay'ın "Atçılık ve Antrenörlük Programlarının Akreditasyonu" ana başlığıyla yapılmasına karar verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye Binicilik Federasyonu 2. Akademik Çalıştayı Kırıkkale Üniversitesi'nde gerçekleştirildi - Son Dakika

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