Türkiye Bisiklet Federasyonu, Paris'te düzenlenecek olimpiyatlara odaklandı - Son Dakika
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Türkiye Bisiklet Federasyonu, Paris'te düzenlenecek olimpiyatlara odaklandı

18.05.2022 10:59
Türkiye Bisiklet Federasyonu, Paris'te düzenlenecek olimpiyatlara odaklandı

Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda derece elde ederek İstiklal Marşı'nı okutmak istediklerini söyledi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda derece elde ederek İstiklal Marşı'nı okutmak istediklerini söyledi.

Uluslararası Koramaz Vadisi MTB Cup dağ bisikleti yarışları için Kayseri'ye gelen Akyön, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve yönetiminin 3 Kasım 2021'de göreve geldiğini anımsattı.

Akyön, yeni yönetimle Türkiye'de bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve uluslararası arenada başarılara ulaşmak için çalıştıklarını belirtti.

Bunu sağlayacak teknik ekip, antrenör ve sporculara sahip olduklarını dile getiren Akyön, şunları kaydetti:

"Yakın bir zamanda bisikletin tekrardan şaha kalkışını hep beraber göreceğiz. Federasyonumuz Ankara'da çalışmalarını 81 ili kapsayacak şekilde devam ettiriyor. Bu kapsamda, şu an 2024 olimpiyat hedefiyle çalışıyoruz. Bu etap için bizim Avrupa ve dünya şampiyonalarına veya puan almamız gereken uluslararası şampiyonalara katılmamız lazım. Bu anlamda sporcunun almış olduğu puan, hem onun hem de Türkiye'nin olimpiyata katılıp katılmaması noktasındaki durumunu belirleyecek. Yani sporcumuz olimpiyat komitesinin belirlemiş olduğu kotanın içerisine girebilirse Türkiye'yi temsilen olimpiyatlara katılmaya hak kazanacak. Onun için de milli takımımız kamp hazırlığı yapıyor."

Büyükler Milli Takım kampının 18 Mayıs-5 Haziran arasında Erciyes Dağı'nda irtifa kampı olarak yapılacağını aktaran Akyön, "Bunun ilk adımı da burada atılmış olacak. Biz, Balkanlar, Avrupa ve dünya şampiyonalarına olimpiyat hedefiyle hazırlanıyoruz. Biz olimpiyatlarda sporcularımızı yarıştırmak, kürsüde İstiklal Marşı'mızı okutmak ve Türkiye'yi birinci yapma hedefiyle yola çıktık." diye konuştu.

"Destek istiyoruz"

Federasyonlar arasında bütçe, imkan ve sporcu sayısı olarak 4'üncü sırada yer aldıklarını anlatan Akyön, "Bisiklet hakikaten fiziki olarak zor bir spor. Yarışlarda kullanılan bisikletin kaliteli olması lazım. Lisans ve sporcu sayılarında güzel noktalarda olan bisiklet camiasına herkesin elinden gelen desteği göstermesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Akyön, son zamanlarda bisiklet yarışları düzenleyen ve bisiklet yollarının yapılması gibi çalışmalar yapan mahalli idarelere de teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Olimpiyat, Bisiklet, Paris, Spor, Son Dakika

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