Türkiye Bisiklet Şampiyonası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Bisiklet Şampiyonası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları sürüyor

24.09.2022 10:04
Türkiye Bisiklet Şampiyonası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları sürüyor

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Kırıkkale'de düzenlenen Türkiye Bisiklet Şampiyonası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları, master erkekler 96 kilometre yarışıyla devam etti.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Kırıkkale'de düzenlenen Türkiye Bisiklet Şampiyonası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları, master erkekler 96 kilometre yarışıyla devam etti.

Organizasyonda, günün mücadelesi master erkekler 96 kilometre yarışının yanı sıra 17 yaş altı kızlar 75 kilometre ve 15 yaş altı kızlar 58 kilometre parkurlarıyla tamamlanacak.

Master erkeklerde yarışmaya katılan 69 yaşındaki Ahmet Hidayet Akyürek, Cumhuriyet Meydanı'nda gazetecilere, "Çok güzel bir organizasyon, emeği geçen bütün devlet büyüklerime teşekkür ediyorum. Etap biraz bizi yoracak ama güzel bir yarış olacak inşallah. İyi bir netice ile bitirmeyi arzu ediyoruz. Tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön ve Belediye Başkan Yardımcısı Halil Danacı da yarışmacılara başarı dileyerek, 90 sporcunun katıldığı master erkekler yarışının startını verdi.

Yaklaşık 430 sporcunun katıldığı 7. Etap Puanlı Yol Yarışları'nda yarın da kriteryum etapları koşulacak ve ödül töreni düzenlenecek.

YORUMLAR
500
Miçotakis Türkçe paylaşımla Türk halkına seslendi: Biz düşman değiliz, aramızdaki dostluk ilişkilerine çok önem veririz Miçotakis Türkçe paylaşımla Türk halkına seslendi: Biz düşman değiliz, aramızdaki dostluk ilişkilerine çok önem veririz IAS'den Pakistanlı firmayla iş ortaklığı IAS'den Pakistanlı firmayla iş ortaklığı
Kaynak: AA

Kırıkkale, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Bisiklet Şampiyonası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:02 TOKİ konut projesinde indirim müjdesinin ardından yeni detaylar ortaya çıktı! 2 şartı yerine getiremeyen başvuruda bulunamayacak
08:31 Buca Belediyesi ile DİSK arasında devam eden toplu sözleşme görüşmeleri sonuçlandı: Asgari ücret 11 bin 500 TL
08:13 Sultangazi'de korkunç olay! Motosikletin arkasında seyahat eden 19 yaşındaki İdris, tramvayın altında kalarak metrelerce sürüklendi
08:05 Camiye ayağında ayakkabı, elinde kazmayla alkollü şekilde girerek tepki çekmişti! Rus turist, mahkeme tarafından sınır dışı edildi
23:15 İran Cumhurbaşkanı Reisi, ülkede yükselen tansiyonu bu sözlerle yorumladı: Düşmanlar ülkemizde kaos çıkarmak istiyorlar
07:37 Miçotakis Türkçe paylaşımla Türk halkına seslendi: Biz düşman değiliz, aramızdaki dostluk ilişkilerine çok önem veririz
04:18 İstanbul'un ilk katlı otoparkıydı! Karaköy'deki 46 yıllık otopark, proje değişikliği sebebiyle kapatıldı
02:30 ABD Başkanı Biden: Rusya'nın referandumu sahtedir, Ukrayna topraklarını hukuka aykırı şekilde ilhak etmek için bir bahanedir
23:11 Kayseri'de yaşanan maden kazasında 1 işçi yaşamını yitirdi
00:42 Selahattin Demirtaş'ın sorusuna Gelecek Partisi'nden cevap: Davutoğlu şikayetçi olmamıştır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2022 10:04:37. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye Bisiklet Şampiyonası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement