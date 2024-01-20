 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Yarışları Alanya'da Başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Yarışları Alanya'da Başladı

Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) tarafından Alanya'da düzenlenen Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları, büyük ve genç kadın ile genç erkekler kategorisinde start aldı. Yarışlar, Milli Egemenlik Stadı önünde 73 kilometrelik bir parkurda gerçekleşti. Yaklaşık 200 sporcunun katıldığı yarışlar, yarın kriteryum etabıyla tamamlanacak.

Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Yarışları Alanya\'da Başladı
20.01.2024 - 13:13,
Abone Ol

Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) tarafından Alanya'da düzenlenen Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları, büyük ve genç kadın ile genç erkekler kategorisinde start aldı.

Milli Egemenlik Stadı önünde 73 kilometrelik yarışların startı federasyon yetkililerince verildi.

Yarışlar gün içinde 121,9 kilometrelik büyük erkekler etabıyla devam edecek.

Yaklaşık 200 sporcunun katıldığı yol yarışları, yarın kriteryum etabıyla tamamlanacak.

TBF Yönetim Kurulu Üyesi Sami Ağaoğlu gazetecilere 2024 yılı sezonun ilk yarışlarının startını gençler ve büyüklerde verdiklerini söyledi.

Yarışların yarın kriteryum ile devam edeceğini anlatan Ağaoğlu, "Yaklaşık 200 sporcunun katıldığı yarışlar, kazasız belasız geçer ve hayırlı bir sezon olur inşallah." dedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Türkiye, Alanya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Yarışları Alanya'da Başladı - Son Dakika


11:41
Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları paylaştı Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları paylaştı
11:23
İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12
6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49
İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı

Son Dakika
11:41 Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları paylaştı
11:23 İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49 İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 11:56:41. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Yarışları Alanya'da Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement