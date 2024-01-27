Türkiye Bisiklet Turizmi Derneği tarafından düzenlenen CRI Türkiye Kış Bisiklet Yarışları Serisi başladı

Türkiye Bisiklet Turizmi Derneği tarafından düzenlenen CRI Türkiye Kış Bisiklet Yarışları Serisi'nin ilki Antalya'nın Serik ilçesinde başladı.

Türkiye Bisiklet Federasyonun 2024 faaliyet takviminde yer alan yarışlara, Belkıs Mahallesi'ndeki tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'ndan start verildi. Yerli ve yabancı 13 takımdan 158 sporcunun katıldığı yarışlar, Belek Turizm Merkezi güzergahında devam edip, başlangıç noktasında sona erecek. Sporcular 139,6 kilometre pedal çevirecek.

Yarışın startını Antalya Valisi Hulusi Şahin verdi. Vali Şahin'e, Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Bahar, Türkiye Bisiklet Turizmi Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan ve turizmci Deniz Şahin eşlik etti.

Vali Şahin, Antalya'nın önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, bu sezon 3 bin 500'ün üzerinde bisikletlinin Antalya'da kamp yaptığını söyledi.

"Turizmi 12 aya yayabilmek için bu organizasyonları devam ettireceğiz"

Antalya'nın futbolda büyük kamp merkezi olduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda golf turizminde çok önemli yer aldı. Buna şimdi de bisikleti ekliyoruz. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun başlangıcı burada oldu. Tour of Antalya, Granfondo gibi çok önemli hem profesyonel hem de amatör organizasyonları Antalya'da yapıyoruz. Şimdi uluslararası bir organizasyonda bir aradayız. Genel yarışmaya puan veren bir turnuva. Antalya turizmini 12 aya yayabilmek için bu organizasyonları devam ettireceğiz. İnşallah Antalya turizmin merkezi olduğu gibi spor turizminin de merkezi olmaya devam edecek."

Türkiye Bisiklet Turizmi Derneği Başkanı Yaşacan ise Uluslararası Bisiklet Federasyonunun bu yarışları Türkiye'ye verdiğini hatırlattı. Türkiye olarak bunu başarıyla gerçekleştireceklerini vurgulayan Yaşacan, "Yarışların hepsi Antalya bölgesindeki bir antik şehrimizden veya ören yerimizde start alacak. Bu açıdan kentin ve ülkenin tanıtımına da katkı sağlanacak." diye konuştu.

Yarış öncesi sporcular Aspendos Antik Tiyatrosu içerisinde bulunan isimlerinin yazılı olduğu panoya imza attılar.

Yarışların ikinci serisi, Antalya Expo'da yarın "Expo Kriteryum" ismi ile yapılacak.