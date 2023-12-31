Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu 2023\'te 49 madalya kazandı

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen, 2023 yılında 15'i altın toplam 49 madalya kazandıklarını söyledi.

Mutlu Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada bocce, bowling ve dart branşlarında başarılı bir sezon geçirdiklerini belirtti.

Sezona Fransa'da düzenlenen Uluslararası Kış Kupası'nda aldıkları dereceyle başladıklarını aktaran Türkmen, "Orada volo disiplininde Türkiye rekoru kırdık. Bu güzel geçecek senenin habercisi oldu. Dart disiplininde her sene artan bir başarı grafiğimiz var. Bu Gençlik ve Spora Bakanlığı'mızın okul sporlarına verdiği değer sayesinde oldu." dedi.

İspanya'da düzenlenen Elektronik Dart Avrupa Şampiyonası'nda önemli dereceler elde ettiklerini aktaran Türkmen, şunları kaydetti:

"Millilerimiz orada genç takımlarda Avrupa ikincisi oldu. Milli sporcular 6 altın, 5 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı. Avrupa Gençler Dart Şampiyonası'nda milli sporcularımız 1 altın ve 1 gümüş madalya kazandı. Bu başarılarında etkisiyle şahsım da Uluslararası Dart Federasyonunun yapılan genel kurulunda başkan vekili olarak seçildim. Ülkemizi burada da en iyi şekilde başarıyla temsil edeceğim inşallah."

"Raffa disiplininde 5 madalya aldık"

Mutlu Türkmen, Türk sporcuların bocce branşının raffa disiplininde çok başarılı olduklarını söyledi.

Türk sporcuların Cezayir'de yapılan Dünya Şampiyonası'nda yedi disiplinde yarıştıklarını anlatan Türkmen, "Yarıştığımız bu disiplinin 6'sında çeyrek final, 5'inde ise yarı finale çıkarak büyük bir başarı elde ettik. Raffa disiplinde toplam 5 madalya aldık. Yine Cezayir'de yapılan Ümit ve Gençler Volo Şampiyonası'nda sporcularımız basamak disiplininde bir gümüş ve bir bronz madalya kazandı. Sporcularımız Dünya Kadınlar Volo Şampiyonası'nda da 1 altın ve 3 gümüş madalya elde etti. Özetle tüm sene boyu 15 altın, 19 gümüş ve 15 bronz olmak üzere toplam 49 madalya ile tamamladık." ifadelerini kullandı.

"Yeni yılda engelli branşlarına ağırlık vereceğiz"

"Bu yıl engelli disiplini 'boccia'yı federasyonumuz bünyesine kattık. Yeni yılda engelli branşlarına ağırlık vereceğiz." diyen Türkmen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu branşla ilgili de çalışmalarımız çok hızlı şekilde başlayarak inşallah en kısa sürede tekrar milli takım kadrolarını belirleyeceğiz ve başarı için elimizden geleni yapacağız. Boccenin diğer disiplinlerinde sporcularımıza malzeme sağlamak adına yerli üretim toplar yaptırmıştık. Aynı şekilde bocce disiplininde de öncelikle malzeme sorununu çözerek bu disiplini ülkemizin her bölgesine yaymayı hedefliyoruz."