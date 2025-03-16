Türkiye Boks Federasyonu'na Niş'te İftar Yemeği

KADINLAR Dünya Boks Şampiyonası için Sırbistan'da bulunan Türkiye Boks Federasyonunun yönetimine Niş Konsolosluk Bürosu tarafından iftar yemeği verildi.

Sırbistan'ın Niş kentinde düzenlenen şampiyonada Türkiye'nin Niş Konsolosu Atilla Küçüktalaslı, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu'nu ve yönetimini iftarda ağırladı.

Milli takımı Niş'te ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Atilla Küçüktalaslı,"Sporcularımız çok iyi mücadele ediyor burada. Ülkemizden gelen misafirlerimizi ağırladığımız için mutluyuz. İnşallah 4 altın madalyayı da alacağız" dedi.

Başkan Hekimoğlu ise Niş Konsolosluk Bürosu'na teşekkür ederek, "Atilla ağabey, konsolosluğumuzun tüm imkanlarını kullanarak bizi çok iyi ağırladı. Kendisi hem salonda hem de şehirde bizi yalnız bırakmadı. Bugün de güzel bir iftar organizasyonunda bir araya geldik. Finaller için çok heyecanlıyız. İnşallah yarın altın madalyaları alıp ülkemize dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İftar organizasyonunda Türkiye Boks Federasyonu Genel Sekreteri Mustafa Bahadır ile şampiyonayı yerinden takip eden Türk basın mensupları da yer aldı.