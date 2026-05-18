Türkiye Boks Milli Takımı\'ndan Başarı

18.05.2026 13:48
63. Belgrad Winner Turnuvası'nda Türkiye 12 madalya kazandı, kadın takım şampiyon oldu.

SIRBİSTAN'da 14-17 Mayıs tarihlerinde düzenlenen 63'üncü Belgrad Winner Uluslararası Boks Turnuvası sona erdi. Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden milli boksörler; 4 altın, 5 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 12 madalya kazandı.

63'üncü Belgrad Winner Uluslararası Boks Turnuvası'nda; Türkiye Kadın Boks Milli Takımı, şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Milli boksörlerin sıkletleri ve elde ettikleri dereceler ise şöyle:

ALTIN MADALYA: 48 kg: Nurselen Yalgettekin, 65 kg: Berfin Kabak,+80 kg: Havvanur Kethüda, +90 kg: Berat Acar

GÜMÜŞ MADALYA: 54 kg: Nilay Yaren Çam,57 kg: Ece Asude Ediz, 80 kg: Mihriban Güneri 50 kg: Salih Samet Oruç, 80 kg: Mert Aybuğa

BRONZ MADALYA: 60 kg: Evin Erginoğuz, 80 kg: Yaren Düztaş, 55 kg: Semih Gümüş

TÜRKİYE BOKS FEDERASYONU BAŞKANI SUAT HEKİMOĞLU'NDAN TEBRİK MESAJI

Milli boksörlerin turnuvada 12 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attıklarını dile getiren Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, "63'üncü Belgrad Winner Uluslararası Boks Turnuvası'nda ringe çıkarak ülkemizi en iyi şekilde temsil eden tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum. Kazanılan 12 madalya, Türk boksunun uluslararası arenadaki gücünü ve yükselişini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Özellikle Kadın Milli Takımımızın takım halinde şampiyon olarak kupayı kaldırması, bizler için ayrı bir gurur vesilesi olmuştur. Bu başarıda emeği geçen teknik ekibimizi, antrenörlerimizi ve bayrağımızı dalgalandıran tüm boksörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Türk boksu, her geçen gün daha büyük hedeflere doğru emin adımlarla yürümeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

