Türkiye, Balkan Masa Tenisi Şampiyonası'nda 11 madalya kazandı - Son Dakika
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Spor

Türkiye, Balkan Masa Tenisi Şampiyonası'nda 11 madalya kazandı

Türkiye, Balkan Masa Tenisi Şampiyonası\'nda 11 madalya kazandı

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Türk milli sporcular Yıldız ve Gençler Balkan Masa Tenisi Şampiyonası'nda 3 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya elde etti. Berk Öztoprak, Kenan Eren Kahraman, Nil Başaran ve Duru Kırbaç gibi sporcular altın madalya kazandı. Türk milli takımları da başarılı bir performans sergileyerek gümüş ve bronz madalyaların sahibi oldu.

10.06.2024 09:41
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Bulgaristan'da düzenlenen Yıldız ve Gençler Balkan Masa Tenisi Şampiyonası'nda Türkiye, 11 madalya kazandı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporcular 3 altın, 2 gümüş, 6 bronz madalya elde etti.

Berk Öztoprak yıldız erkeklerde, Berk Öztoprak-Kenan Eren Kahraman yıldız erkek çiftlerde, Nil Başaran-Duru Kırbaç yıldız kızlar çiftlerde altın madalya aldı.

Yıldız Erkek Milli Takımı ile Kenan Eren Kahraman gümüş madalya alırken, Yıldız Kız Milli Takımı, Genç Erkek Milli Takımı, Ela Su Yönter- Ali Eren Ulusakarya ile Berk Öztoprak-Nil Başaran yıldız karışık çiftlerde, Mustafa Nebhab-Ali Eren Ulusakarya yıldız erkek çiftlerde, Hakan Işık-Mehmet Ali Karaboğa genç erkekler çiftlerde bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye, Balkan Masa Tenisi Şampiyonası'nda 11 madalya kazandı - Son Dakika

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