Türkiye, Bulgaristan'ı 3-1 Yendi - Son Dakika
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Türkiye, Bulgaristan'ı 3-1 Yendi

08.06.2026 02:05
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL'de Bulgaristan'ı 3-1 mağlup ederek ikinci galibiyetini aldı.

Salon: Nilson Nelson

Hakemler: Aleksander Sikanjic (Lihtenştayn), Nathan Mahaven (ABD)

Bulgaristan: Slavcheva, Milanova, Saykova, Stoyanova, Paskova, Naneva (Pashkuleva, Todorova, Krasteva, Veneva, Guncheva, Nikolova)

Türkiye: Dilay Özdemir, Yaprak Erkek, Karmen Aksoy, Defne Başyolcu, Saliha Şahin, Deniz Uyanık (Eylül Akarçeşme Yatgın, Melis Yılmaz, Aylin Uysalcan, Beren Yeşilırmak)

Setler: 12-25, 9-25, 25-22, 18-25

Süre: 90 dakika

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk haftasındaki 4. ve son maçında Bulgaristan'ı 3-1 yendi.

Brezilya'nın başkenti Brasilia'da oynanan mücadeleyi kazanan ay-yıldızlılar, turnuvadaki ikinci galibiyetini aldı.

VNL'in ikinci etap mücadelesi, 17-21 Haziran'da Ankara'da yapılacak.

Kaynak: AA

Bulgaristan, Türkiye, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye, Bulgaristan'ı 3-1 Yendi - Son Dakika

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