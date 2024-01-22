 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı: Geleceğe yönelik planlarımızı gerçekleştiriyor olmaktan mutluluk duyuyoruz - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı: Geleceğe yönelik planlarımızı gerçekleştiriyor olmaktan mutluluk duyuyoruz

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Burhan Kurtuluş, Güney Kore'de düzenlenen 4. Kış Gençlik Olimpiyatları'nda milli sporcuların başarısından memnuniyet duyduklarını belirtti. Muhammed Bozdağ'ın gümüş madalya kazanmasıyla tarihe geçtiklerini ifade eden Kurtuluş, Türkiye'yi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil edeceklerine inandıklarını söyledi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı: Geleceğe yönelik planlarımızı gerçekleştiriyor olmaktan mutluluk duyuyoruz
22.01.2024 - 18:44,
Abone Ol

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Burhan Kurtuluş, Güney Kore'de düzenlenen 4. Kış Gençlik Olimpiyatları'na ilişkin, "Geleceğe yönelik planlarımızı gerçekleştiriyor olmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Kurtuluş, yaptığı yazılı açıklamada, Gangwon şehrinde düzenlenen 4. Kış Gençlik Olimpiyatları'nda milli sporcular Muhammed Bozdağ ve Toprak Efe Eroğlu'nun başarıyla Türkiye'yi temsil ettiğini belirtti.

Muhammed Bozdağ ve Toprak Efe Eroğlu'nun 36 sporcunun yarıştığı 1500 metre mesafe yarışlarında final A ve B'de mücadele ettiğini vurgulayan Kurtuluş, 1500 metre yarışlarını Muhammed Bozdağ'ın 7. sırada, Toprak Efe Eroğlu'nun ise 9. sırada tamamladığına dikkati çekti.

Muhammed Bozdağ'ın 1000 metre mesafede gümüş madalya kazandığına işaret eden Kurtuluş, şunları kaydetti:

"Muhammed Bozdağ harika performansıyla 2. olarak oyunlar tarihindeki ilk madalyamızı elde etti ve şanlı bayrağımız göndere çekti. Sporcularımızın yarıştığı son mesafe olan 500 metre yarışlarında ise Muhammed, final B'de yarışarak 500 metreyi 8. olarak tamamladı. Sporcularımız Gençlik Olimpiyatları'nda ülkemizi başarılı bir şekilde temsil etmiş olup, federasyon tarihimizde ilk kez Muhammed Bozdağ'la elde ettiğimiz gümüş madalyayla yine tarihe geçmenin gururunu yaşıyoruz. Türkiye Buz Pateni Federasyonu olarak yaşadığımız bu büyük gururla birlikte geleceğe yönelik planlarımızı gerçekleştiriyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Yeni şampiyonluklar kazanacağımıza, Türkiye'yi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyoruz."

Burhan Kurtuluş, desteklerinden ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, genel müdürler ve tüm destekçilere teşekkür etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Muhammed Bozdağ, Güney Kore, Gençlik, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı: Geleceğe yönelik planlarımızı gerçekleştiriyor olmaktan mutluluk duyuyoruz - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 06:42:09. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı: Geleceğe yönelik planlarımızı gerçekleştiriyor olmaktan mutluluk duyuyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement