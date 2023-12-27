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Türkiye Buz Pateni Federasyonu, Uluslararası Yarışmalar Düzenleyerek Milli Sporcuların Rakipleriyle Karşılaşmasını Hedefliyor - Son Dakika
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Türkiye Buz Pateni Federasyonu, Uluslararası Yarışmalar Düzenleyerek Milli Sporcuların Rakipleriyle Karşılaşmasını Hedefliyor

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Burhan Kurtuluş, daha fazla uluslararası yarışma düzenleyerek milli sporcuların rakipleriyle karşılaşmasını sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Kurtuluş, ayrıca buz pateni sporunu teşvik etmek, yetenekli sporcuları keşfetmek ve ülkemizi uluslararası alanda tanıtmak için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu, Uluslararası Yarışmalar Düzenleyerek Milli Sporcuların Rakipleriyle Karşılaşmasını Hedefliyor
27.12.2023 - 11:41,
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Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Burhan Kurtuluş, daha fazla uluslararası yarışma düzenleyerek milli sporcuların rakipleriyle karşılaşmasını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Burhan Kurtuluş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geride kalan yıla ilişkin bilgiler verdi ve 2024'teki hedeflerini anlattı.

Federasyon bünyesindeki 1647 lisanslı sporcudan 907'sinin (364 artistik buz pateni, 243 kısa kulvar sürat pateni, 300 senkronize buz pateni) ulusal faaliyetlere katıldığını paylaşan Kurtuluş, "Buz pateni sporunu teşvik etmek, daha fazla kişinin bu sporu denemesini sağlamak ve yetenekli sporcuları keşfetmek istiyoruz." diye konuştu.

Kurtuluş, olimpik kadro, milli takım ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcularının katılımıyla 8 kamp düzenlendiğini, bu sporcuların 24 uluslararası faaliyete katıldığını aktararak, "2026 Kış Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil edebilmek için 2025'te başlayacak kota yarışmaları hazırlıklarını sürdüren 7'si artistik buz pateni, 6'sı ise kısa kulvar sürat pateninde olmak üzere 13 sporcumuz bulunuyor. Artistik buz pateninde 17 kadın, 7 erkek olmak üzere 24, kısa kulvar sürat pateninde de 8 kadın, 17 erkek olmak üzere 25 sporcumuz, TOHM'da 2030 Kış Olimpiyatları hazırlıklarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

"Buz pateninin yaygınlaşması ve popülerleşmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Başkanlığa seçildiği 2022'nin nisan ayından bu yana buz pateninin tanınırlığını arttırmak ve uluslararası düzeyde daha fazla başarı elde etmek için çalıştıklarını dile getiren Kurtuluş, "Türkiye, 2023 yılında 2 uluslararası, 16 da ulusal buz pateni turnuvasına ev sahipliği yaptı. 2023 yılında antrenör ve hakem seminerleri, kursları ve test yarışmaları olmak üzere 95 faaliyet düzenledik. 2024'te ülkemizde düzenleyeceğimiz uluslararası yarışmalar sayesinde Türkiye'nin uluslararası alanda tanınırlığını arttırmak ve sporcularımızın hedefleri doğrultusunda uluslararası alanda rakipleriyle karşılaşmasını sağlamayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Kurtuluş, 2024'ün sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir yıl olmasını temenni ederek, şunları ekledi:

"Buz pateninin ülkemizde daha da yaygınlaşması ve popülerleşmesi için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Genç yeteneklerin keşfedilmesi, eğitimlerin düzenlenmesi ve yarışmaların artması için var gücümüzle çaba göstereceğiz. Ülkemizi uluslararası arenada temsil eden sporcularımızın da destekçisi olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA
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