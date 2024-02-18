Türkiye Buz Tırmanışı Şampiyonası Erzurum'da yapıldı - Son Dakika
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Türkiye Buz Tırmanışı Şampiyonası Erzurum'da yapıldı

Türkiye Buz Tırmanışı Şampiyonası Erzurum\'da yapıldı

Türkiye Dağcılık Federasyonunun faaliyet programında yer alan Türkiye Buz Tırmanışı Şampiyonası, Erzurum'da gerçekleştirildi. Palandöken Kayak Merkezi'nde yapılan şampiyonaya 10 ilden yaklaşık 50 sporcu katıldı. Sporcular, yapay buz dağı şeklindeki parkta mücadele ederek puan topladı. Şampiyonada dereceye giren sporcular, ileride düzenlenecek buz tırmanışlarına katılma hakkı kazandı.

18.02.2024 18:39
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Türkiye Dağcılık Federasyonunun faaliyet programında yer alan Türkiye Buz Tırmanışı Şampiyonası, Erzurum'da yapıldı.

Palandöken Kayak Merkezi'nin 2 bin 200 rakımdaki güney pistinde oluşturulan ve yapaylığı dolayısıyla Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan buz dağı şeklindeki parkta düzenlenen şampiyonaya, 10 ilden yaklaşık 50 sporcu katıldı.

Organizasyonda sporcular, 20 metre yüksekliği ve 150 metre enindeki Mustafa Tekin Ice Park'ta puan toplayabilmek için kıyasıya mücadele etti.

"Hız" ve "lider" kategorilerinde düzenlenen şampiyonada dereceye giren sporcular, ileride düzenlenecek buz tırmanışlarına katılabilecek.

Buz tırmanışı sorumlusu Melikşah Tekin, Türkiye Dağcılık Federasyonunun yarışmaları kapsamında kentte Türkiye Buz Tırmanışı Şampiyonası'nın yapıldığını söyledi.

Yarışmanın 2 kategoriden oluştuğunu ifade eden Tekin, "Dün lider kategorisini tamamladık, bugünse hız kategorisiyle sonuçlandıracağız. Yarışmaya 10 ilden yaklaşık 50 sporcu katıldı. Dereceye girenler gelecek müsabakalar için ön ayak oluşturacak, burada topladıkları puanlarla diğer yarışmalara hak kazanacak." diye konuştu.

Şampiyonanın ardından dereceye giren sporcular şöyle:

Erkekler (Lider)

1- Yıldıray Ortahisar

2- Osman Zeki Yazıcı

3- İbrahim Akçay

Kadınlar (Lider)

1- Burcu Güneş

2- Ayşenur Albayrak

3- Aysel Balcı

Erkekler (Hız)

1- Yıldıray Ortahisar

2- Yusuf Sadi Özbayraktar

3- Rahman Murat Türkmen

Kadınlar (Hız)

1- Ayşenur Albayrak

2- Burcu Güneş

3- Eda Dal

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye Buz Tırmanışı Şampiyonası Erzurum'da yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye Buz Tırmanışı Şampiyonası Erzurum'da yapıldı - Son Dakika
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