Türkiye Buz Tırmanışı Şampiyonası Erzurum Palandöken'de yapıldı - Son Dakika
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Türkiye Buz Tırmanışı Şampiyonası Erzurum Palandöken'de yapıldı

Türkiye Buz Tırmanışı Şampiyonası Erzurum Palandöken\'de yapıldı

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Buz Tırmanışı Şampiyonası, Erzurum Palandöken'de gerçekleştirildi. Şampiyonaya 10 ilden yaklaşık 50 sporcu katıldı ve başarılı sporcular madalyalarını aldılar. Yarışmada sporcular, 20 metre yüksekliği ve 150 metre enindeki Mustafa Tekin Ice Park'ına tırmanarak puan toplamak için mücadele ettiler. Dereceye giren sporcular, gelecek yarışlarda buz tırmanışlarına katılma hakkı kazandılar.

19.02.2024 10:08
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Türkiye Buz Tırmanışı Şampiyonası Erzurum Palandöken'de yapıldı, başarılı sporcular madalyalarını aldılar.

Türkiye Dağcılık Federasyonunun faaliyet programında yer alan ve Palandöken Kayak Merkezi'nde oluşturulan yapay buz dağı parkurunda düzenlenen şampiyonaya, 10 ilden yaklaşık 50 sporcu katıldı. Organizasyonda sporcular, 20 metre yüksekliği ve 150 metre enindeki Mustafa Tekin Ice Park'ına tırmanarak puan toplayabilmek için kıyasıya mücadele ettiler. "Hız" ve "lider" kategorilerinde düzenlenen şampiyonada dereceye giren sporcular, önümüzdeki yarışlarda buz tırmanışlarına katılabilecek.

Buz tırmanışı parkur sorumlusu Melikşah Tekin, Türkiye Dağcılık Federasyonunun yarışmaları kapsamında Türkiye Buz Tırmanışı Şampiyonası'nın yapıldığını belirterek, "Yarışmalar lider kategorisi tamamlandıktan sonra hız kategorisiyle sonuçlandırıldı. Yarışmaya 10 ilden yaklaşık 50 sporcu katıldı. Dereceye girenler gelecek müsabakalar için ön ayak oluşturacak, burada topladıkları puanlarla diğer yarışmalara hak kazanacak." diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Türkiye Buz Tırmanışı Şampiyonası Erzurum Palandöken'de yapıldı - Son Dakika
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