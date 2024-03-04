CEV 20 Yaş Altı Kar Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Milli Takımları Bronz Madalya Kazandı

Spor

Gürcistan'da düzenlenen CEV 20 Yaş Altı Kar Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nda erkek ve kadın milli takımlar, bronz madalya kazandı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bakuriani kentinde düzenlenen şampiyona sona erdi.

Tuna İmdat, Barış Gürdalı, Ahmet Can Tür ve Mehmet Buğra Türkel'den oluşan birinci erkek milli takımı, üçüncülük maçında Bulgaristan'ı 2-0 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Ilgım Zehra, Yasemin Yıldırım, İrem Çetin ve Bahar Doğan'dan oluşan ikinci kadın milli takımı da üçüncülük maçında İtalya'yı 2-1 yenerek bronz madalya elde etti.

İkinci erkek milli takımı organizasyonu altıncı, birinci kadın milli takımı ise şampiyonayı beşinci sırada bitirdi.