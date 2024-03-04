CEV 20 Yaş Altı Kar Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Milli Takımları Bronz Madalya Kazandı

Gürcistan'da düzenlenen CEV 20 Yaş Altı Kar Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nda erkek ve kadın milli takımlar, bronz madalya kazandı.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bakuriani kentinde düzenlenen şampiyona sona erdi.
Tuna İmdat, Barış Gürdalı, Ahmet Can Tür ve Mehmet Buğra Türkel'den oluşan birinci erkek milli takımı, üçüncülük maçında Bulgaristan'ı 2-0 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.
Ilgım Zehra, Yasemin Yıldırım, İrem Çetin ve Bahar Doğan'dan oluşan ikinci kadın milli takımı da üçüncülük maçında İtalya'yı 2-1 yenerek bronz madalya elde etti.
İkinci erkek milli takımı organizasyonu altıncı, birinci kadın milli takımı ise şampiyonayı beşinci sırada bitirdi.
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Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalıkgücü Belediyespor basketbol takımlarının sezon boyunca kazandığı zaferleri kutladı. Gençler doyasıya eğlenip başarılarını kutladı.
Başkent Saraybosna'da düzenlenen Gençler Judo Avrupa Kupası'nda Türk milli sporcular, 4 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak toplamda 12 madalya elde etti. Türkiye, ülkeler sıralamasında birinci oldu. Sırbistan 7 madalyayla ikinci, Bulgaristan ise 4 madalyayla üçüncü sırada yer aldı. Türk sporcular Zilan Ertem, Sümeyye Kaya, Yunus Emre Esenboğa ve Hilmi Mucik altın madalya kazandı.
AK Parti Sincan Belediye Başkan Adayı Murat Ercan, proje tanıtım toplantısı düzenledi. Ercan, mola evleri, dijital kampüs ve spor vadisi gibi projeleri anlattı.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda A Milli Kadın Futsal Takımı, grubundaki Kenya maçında hükmen galip ilan edildi. Ay-yıldızlı takım, organizasyondan çekilen Kenya karşısında 5-0'lık skorla galip geldi. Bu galibiyetle takım, turnuvadaki ilk zaferini elde etti. Günün diğer maçlarında Almanya Polonya'yı 6-3, Brezilya İtalya'yı 5-0, Japonya da İrlanda'yı 3-0 yendi. A Milli Kadın Futsal Takımı, gruptaki üçüncü maçını yarın Polonya ile oynayacak.
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Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Eskişehir'de düzenlenen Kadınlar 2. Ligi Final Etabı sona erdi. Sakarya Voleybol, Bozüyük Belediyesi Eğitim Spor, MKE Ankaragücü ASTOR ve Beykoz Belediyespor, 2024-2025 voleybol sezonunda KFC Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.
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