Türkiye Curling 2. Lig Yükselme Final maçları Erzurum'da başladı.

Bursaspor, Ertuğrul Kurtuluş'un sözlerinin yalan olduğunu açıkladı

Bursaspor Kulübü, Ertuğrul Kurtuluş'un Esenler Erokspor maçından sonra Ümit Şengül'le yaşadığı diyaloğun yüksek nabızla söylenen sözler olduğunu belirterek çıkan haberlere yalanlama geçti. Ayrıca Ertuğrul'un Bursaspor Kulübü'nü TFF'ye şikayet ettiği ancak bundan da vazgeçtiği belirtildi. Kulüp, Ertuğrul Kurtuluş'un teknik ekip ile yaşadığı diyalogun sadece maç içerisindeki bir pozisyonla ilgili olduğunu ve futbolcumuzun herhangi bir hata yapmadığını belirtti.