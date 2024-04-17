Türkiye Curling 2. Lig Yükselme Final maçları Erzurum'da başladı.
Türkiye Curling Federasyonu 2023-2024 sezonu faaliyet programında yer alan Türkiye Curling 2. Lig Yükselme Final Müsabakaları 15 - 18 Nisan 2024 tarihleri arasında 7 il, 15 Kulüp, 16 Takım, 7 Hakem, 16 Antrenör ve yaklaşık 80 sporcunun katılımıyla Erzurum Yakutiye Curling Salonu'nda başladı.
Yükselme Finalleri sonrası derece yapan takımlar 19-25 Nisan 2024 tarihleri arasında Erzurum Curling Salonunda yapılacak olan Türkiye Curling 2. Lig Müsabakalarına katılmaya hak kazanacaklardır. - ERZURUM
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UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ikinci maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Olympiakos, Ülker Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. İdmanın basına kapalı bölümünde Fenerbahçe maçının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi. Maç yarın saat 22.00'de Alman hakem Tobias Stieler yönetiminde oynanacak.
Fenerbahçe'den kiralanan Samet Akaydin'in Panathinaikos'ta gösterdiği performansın ardından Yunan basınında çıkan haberlere göre, Panathinaikos'un Samet'in bonservisini almayı düşündüğü belirtiliyor. Samet Akaydin'in 4 milyon euro satın alma opsiyonu bulunuyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Olympiakos ile oynayacakları maçta güçlü bir oyun sergileyerek yarı finale çıkmak istediklerini belirtti. Kartal, yarın en ideal 11 ile sahada olacaklarını ve sakat oyuncuların büyük bir kısmının iyileştiğini söyledi.
Mardin'in Midyat ilçesinde motosikletle hız ve trafikte akrobatik hareketler yapan 3 sürücüye 95 bin 926 TL para cezası verildi. Polis ekipleri, tehlikeli hareketler yapan sürücüleri tespit etmek için çalışma başlattı ve 3 kişi yakalandı. Sürücülere trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatıldı ve ayrıca çeşitli trafik kurallarını ihlal ettikleri için toplamda 95 bin 925 TL idari para cezası uygulandı.
Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, Olympiakos ile oynanan ilk maçtaki hatalara dikkat çekerek, takımın daha iyi olduğunu göstermeleri gerektiğini söyledi. Tadic, yarı finale çıkmalarının bir zorunluluk olduğunu belirtti ve yarınki maçta harika bir atmosfer olacağını düşündüğünü ifade etti. Ayrıca, Fenerbahçe'de 50 maç oynamanın büyük bir onur olduğunu ve güçlü oyunlarını sahaya yansıtmaları gerektiğini vurguladı.
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli yıldızımız Kenan Yıldız, kulübüyle 4 yıllık yeni bir sözleşmeye imza atmaya hazırlanıyor. İtalyan basını, Kenan'ın Juventus'tan yıllık 1 milyon euro + bonuslar kazanacağını yazdı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamındaki Yıldız Kızlar Voleybol Turnuvası'nda Çanakçı Ortaokulu birinci oldu. Final müsabakasında Tırazlar Hüseyin Gümüşlü Ortaokulu'nu 3-0 mağlup eden Çanakçı Ortaokulu, şampiyonluk kupasını aldı. Turnuvada ikinci sırayı Tırazlar Hüseyin Gümüşlü Ortaokulu, üçüncü sırayı ise Atatürk Ortaokulu elde etti.
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 36. haftasında sahasında konuk edeceği Afyonspor maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdmanda futbolcular, ısınma koşuları ve pas oyunlarıyla çalıştı. Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Bursaspor Kulübü, Ertuğrul Kurtuluş'un Esenler Erokspor maçından sonra Ümit Şengül'le yaşadığı diyaloğun yüksek nabızla söylenen sözler olduğunu belirterek çıkan haberlere yalanlama geçti. Ayrıca Ertuğrul'un Bursaspor Kulübü'nü TFF'ye şikayet ettiği ancak bundan da vazgeçtiği belirtildi. Kulüp, Ertuğrul Kurtuluş'un teknik ekip ile yaşadığı diyalogun sadece maç içerisindeki bir pozisyonla ilgili olduğunu ve futbolcumuzun herhangi bir hata yapmadığını belirtti.
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında evinde oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı. Yardımcı Antrenör Serdar Kulbilge yönetiminde Rüstemler Tesisleri'ndeki idmanda futbolcular, dinamik ısınma ve istasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Antrenmana hastalığı bulunan Bülent Cevahir katılmadı. Sakarya temsilcisi, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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