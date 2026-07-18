Kapadokya, Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası\'na ev sahipliği yaptı

Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gerçekleştirildi. Olimpiyatlara puan veren organizasyonda 50 erkek ve 20 kadın olmak üzere toplam 70 sporcu Türkiye şampiyonu olabilmek için pedal çevirdi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Kapadokya'da düzenlenen Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası, Ürgüp'teki doğal parkurlarda büyük heyecana sahne oldu. Cross Country Olimpik (XCO) parkurunda düzenlenen yarışlarda sporcular hem Türkiye şampiyonluğu hem de uluslararası sıralamaya katkı sağlayacak puanlar için mücadele etti.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Mustafa Kocaman, organizasyonun olimpiyat yolunda büyük önem taşıdığını belirterek, "Bu yarış olimpiyata puan veren önemli organizasyonlardan biri. Büyükler ve gençler kategorilerindeki toplam 70 sporcumuz mücadele ediyor. Bunların 50'si erkek, 20'si kadın sporculardan oluşuyor. Burada alınan puanlar, sporcularımızın UCI klasman puanlarına eklenerek 2028 ve 2032 Olimpiyatları hedefleri açısından büyük önem taşıyor" dedi.

Kapadokya'nın dağ bisikleti için dünyadaki önemli destinasyonlardan biri olduğunu ifade eden Kocaman, "Kapadokya, doğal parkurları ve eşsiz coğrafyasıyla dağ bisikletinin önemli bir yer. Daha önce Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı ve dünyanın önemli takımları tarafından tercih edilen bir bölge. Bisiklet Federasyonu olarak uzun yıllardır yapılmayan bir organizasyonu bu yıl yeniden Kapadokya'da başlattık. 2027 yılında düzenlemeyi planladığımız Uluslararası Bisiklet Festivali ile birlikte organizasyonu daha da büyüterek ilerleyen yıllarda dünya şampiyonası seviyesinde yarışlar düzenlemeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Yarışlarda Konya Büyükşehir Spor Kulübü sporcusu Ahmet Can Akpınar, 1 saat 7 dakika 10 saniyelik derecesiyle erkekler elit kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Türkiye şampiyonluğu yaşadığı için mutlu olduğunu belirten Akpınar, "Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası için Kapadokya'dayız. Bugün olimpik esas dağ bisikleti yarışını tamamladık. İki günde de Türkiye şampiyonu oldum. Çok mutluyum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Parkur çok güzel hazırlanmış. Doğal yapısıyla tam bir dağ bisikleti parkuru olmuş. Burada yarışmaktan büyük memnuniyet duyduk" ifadelerini kullandı.

Erkekler elit kategorisinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Furkan Akçam ikinci ve Brisa Spor Kulübü sporcusu Emre Yavuz ise üçüncü oldu.

Kadınlar elit kategorisinde ise Brisa Spor Kulübü sporcusu Azize Bekar Türkiye şampiyonu olurken, Nilüfer Belediyespor sporcusu Tuğçe Bitirim ikinci ve Brisa Spor Kulübü sporcusu Emine Irmak Sezer ise üçüncü sırada yer aldı. - NEVŞEHİR