Türkiye Dans Sporları Şampiyonası İstanbul\'da Gerçekleşti

Spor

TÜRKİYE Dans Sporları Federasyonu (TDSF) tarafından gerçekleştirilen Dans Sporu (LT&ST) Türkiye Şampiyonası'nda KSY 2'nci Etap, USY ve Solo Klasman yarışmaları İstanbul'da bir otelde gerçekleşti.

Bine yakın sporcunun katıldığı etap yarışmasını çok sayıda seyirci izledi. Federasyon Başkanı Barış Korkmaz ve Başkanvekili Zafer Coşkun, bu tip etkinliklerin dans sporunu yaygınlaştırdığını söylediler.