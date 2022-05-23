Türkiye Dart Şampiyonasına Denizlili sporcular damga vurdu - Son Dakika
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Türkiye Dart Şampiyonasına Denizlili sporcular damga vurdu

23.05.2022 13:38
Türkiye Dart Şampiyonasına Denizlili sporcular damga vurdu

DENİZLİ(İHA) – Denizlili sporcular, Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası 6. Ayak ve Ustalar Turnuvalarına damga vurdu.

DENİZLİ(İHA) – Denizlili sporcular, Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası 6. Ayak ve Ustalar Turnuvalarına damga vurdu. Dart branşında daha önce aldığı başarılar ile de Türkiye'de parmakla gösterilen bir şehir haline gelen Denizli, tüm kategorilerde kürsü gördü.

Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası 6. Ayak ve Ustalar Turnuvalarına Denizlili sporcular damga vurdu. Minikler ve Ustalar kategorilerinde şampiyonluğa adeta ambargo koyan sporcular kürsü geleneğini devam ettirdi. 2021-2022 Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası 13-15 Mayıs tarihlerinde Ankara Atatürk Spor ve Sergi Sarayında düzenlendi. Dart sezonunun kapandığı turnuvada Denizlili sporcuların gösterdiği başarı alkış aldı. 32 sporcunun Denizli'yi temsil ettiği turnuvada, sporcular şampiyon olmak ve sezonu en iyi şekilde bitirmek için mücadele etti.

Türkiye'de parmakla gösterilen şehir Denizli oldu

Dart branşında daha önce aldığı başarılar ile de Türkiye'de parmakla gösterilen bir şehir haline gelen Denizli, bu başarısını sezonun son turnuvasında da devam ettirdi. Minikler kategorisinde Elif Öz bronz, Dilara Davulcu gümüş, Ömer Türkaslan altın madalya alarak Denizli'nin gelecekte Dart sporunun lokomotif şehri olacağının sinyallerini verdi. Yıldızlar kategorisinde de aynı başarıyı yakalayan Denizlili sporcular Osman Sarıkoyuncu ve Zehra Gemi şampiyon olurken Harun Salih Turgut 2'nci Esma Doğan 3'üncü oldu. Genç Kızlar Kategorisinde ilk ikiyi kaptırmayarak madalya alan Zehra Gemi ve Ceylin Ataş da sezonu madalya alarak kapatmış oldu.

İlman, sporcu ve antrenörleri tebrik etti

Dart branşında sezon boyunca alınan başarıların tesadüf olmadığını belirten Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, "Başta sporcu aileleri, antrenörler ve bu spora gönül vermiş sporcularımızın planlı ve disiplinli çalışmaları başarıyı getirdi. Bu başarıların katlanarak artacağına olan inancımız tam olduğunu belirtmek isterim. Sporun ve sporcunun desteklenmesi için gece gündüz demeden çalışmalarımız devam ediyor. Bu başarı ivmesini yukarıya taşımak için çaba gösteren ve başarıda emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - DENİZLİ

Türkiye Dart Şampiyonasına Denizlili sporcular damga vurdu
Türkiye Dart Şampiyonasına Denizlili sporcular damga vurdu
Türkiye Dart Şampiyonasına Denizlili sporcular damga vurdu
Türkiye Dart Şampiyonasına Denizlili sporcular damga vurdu
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Türkiye Dart Şampiyonasına Denizlili sporcular damga vurdu - Son Dakika


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