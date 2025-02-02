Türkiye Davis Cup'da Namağlup

Spor

Teniste Davis Cup Dünya Grubu 1 play-off karşılaşmaları tamamlandı.

TED Spor Kulübü Tesisleri'nde, Brooks Brothers sponsorluğunda düzenlenen organizasyonun son iki müsabakasında teklerde Atakan Karahan ile Rafael Alfonso de Alba Valdes, ardından Mert Naci Türker ve Eugenio Gonzalez Fitzmaurice karşı karşıya geldi.

1 saat 4 dakika süren müsabakada Atakan Karahan, rakibi Rafael Alfonso de Alba Valdes'i 6-3 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek Türkiye'nin skorunu 4-0'a getirdi.

1 saat 1 dakika süren karşılaşmada Mert Naci Türker ise, rakibi Eugenio Gonzalez Fitzmaurice'yi 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti. Bu mücadeleyle birlikte skor 5-0'a geldi ve Türkiye, Meksika karşısında Davis Cup Dünya Grubu 1 play-off müsabakalarını namağlup tamamladı.

Günün ilk karşılaşmasında çiftlerde Ergi Kırkın ve Yankı Erel ikilisi, Daniel Moreno-Rodrigo Pacheco Mendez çifti ile karşı karşıya gelmiş ve müsabakadan 2-1 galip ayrılarak 3-0'lık skorla Türkiye'yi Davis Cup Dünya Grubu 1'e taşımıştı.