Fatih Karagümrük, olmayan stadyumu ve tesisi için ceza aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fatih Karagümrük, olmayan stadyumu ve tesisi için ceza aldı

Geniş Video İzle

Fatih Karagümrük Kulübü, stadyumu ve tesisi olmadığı için Ziraat Mühendisi bulundurmadığı gerekçesiyle 112 bin TL ceza aldı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen ceza, kulüp tarafından isyanla karşılandı.

19.04.2024 15:53  Güncelleme: 15:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son zamanlarda gergin günlerin yaşandığı Türk futbolunda eşi görülmemiş bir olay daha yaşandı. Stadyumu ve tesisi olmayan Fatih Karagümrük, olmayan stadyumu ve tesisi için Ziraat Mühendisi bulundurmama suçundan 112 bin TL ceza aldı.

CEZA ALDILAR

Fatih Karagümrük Kulübü, bakım yapacak stadyum ve tesisi olmadığı için Ziraat Mühendisi bulundurmadığını, bu sebeple de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan tekrar ceza aldığını açıkladı.

PFDK NEDEN CEZA VERDİ?

Profesyonel Disiplin Kurulu'ndan bugün yapılan açıklamada, "VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübünün, çim saha sorumlusunun stadyum denetimi ile müsabaka organizasyon toplantısına katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kamuoyunun Dikkatine; Çim saha bakımı yapacak stadyumu ve tesisi olmayan kulübümüz, Ziraat Mühendisi bulundurmadığı için TFF temsilciler raporu ile Disiplin Kurulu'na sevk olan kulübümüz, PFDK kararı ile tekrar ceza almıştır. Kamuoyunun bilgisine yorumsuz sunuyoruz!!" ifadeleri yer aldı.

Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trendyol Süper Lig, Fatih Karagümrük, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Karagümrük, olmayan stadyumu ve tesisi için ceza aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Türkiye Kano Federasyonu'nun Rafting Bölgesel Eğitim ve Gelişim Kampları Samsun'da Başladı
    16:20 Türkiye Kano Federasyonu'nun Rafting Bölgesel Eğitim ve Gelişim Kampları Samsun'da Başladı

    Türkiye Kano Federasyonu tarafından düzenlenen 'Rafting Bölgesel Eğitim ve Gelişim Kampları' Samsun'da başladı. 9 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen kamplarda 70 sporcuya eğitim veriliyor.

  • Trabzonspor, Kayserispor maçı için hazırlıklarını tamamladı
    16:19 Trabzonspor, Kayserispor maçı için hazırlıklarını tamamladı

    Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Mondihome Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. Bordo-mavili futbolcular, antrenmanın son bölümünde taktiksel ağırlıklı çalıştı. Takım, akşam saatlerinde özel uçakla Kayseri'ye hareket edecek.

  • 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası Samsun'dan Start Alacak
    16:15 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası Samsun'dan Start Alacak

    Vezirköprü ilçesinde düzenlenecek olan 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası için hazırlık toplantısı Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın başkanlığında gerçekleştirildi. Şampiyona, 7 yarıştan oluşacak ve ilk ayağı Vezirköprü'de düzenlenecek. Şampiyonaya 38 farklı ilden 2 bin kişilik bir grup katılacak. Şampiyona, 14'üncü kez Vezirköprü'de düzenlenerek binlerce sporseveri bir araya getirecek.

  • Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenecek Sky To Sea Enduro Dağ Bisikleti Yarışı'na 5 ülkeden 85 sporcu katılacak
    16:04 Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenecek Sky To Sea Enduro Dağ Bisikleti Yarışı'na 5 ülkeden 85 sporcu katılacak

    Tahtalı Dağı'nın karlı zirvesinde düzenlenecek yarışta sporcular, 34 kilometrelik parkuru plaja kurulacak rampadan denize atlayışla tamamlayacak. Türkiye, Rusya, Norveç, Romanya ve Gürcistan'dan sporcuların mücadele edeceği yarış, Kemer bölgesinin bisiklet turizmi altyapısını ve coğrafyasını ön plana çıkarmak amacıyla düzenleniyor.

  • Adana'da Gençlik ve Spor Bakanlığı ile AB FRIT II Fonu kapsamında 22 tesisin açılışı yapıldı
    15:34 Adana'da Gençlik ve Spor Bakanlığı ile AB FRIT II Fonu kapsamında 22 tesisin açılışı yapıldı

    Adana'da Gençlik ve Spor Bakanlığı ile AB FRIT II Fonu bünyesinde Alman Kalkınma Bankası (KFW) yürütücülüğünde gerçekleştirilen proje çerçevesinde 12 ilde 22 tesisi içeren projelerin eş zamanlı açılışı yapıldı. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, açılış töreninde yaptığı konuşmada, tesislerin gençlere hizmet vereceğini ve Türkiye'nin gençlik ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışırken dışarıdan gelen gençlere de hizmet etmekte zorlandığını belirtti.


15:41 Fondaki şarkı Fener taraftarını kızdıracak Olympiakoslu oyuncular soyunma odasında böyle sevindi Fondaki şarkı Fener taraftarını kızdıracak! Olympiakoslu oyuncular soyunma odasında böyle sevindi
14:40 Kılıçdaroğlu ve Özel, aylar sonra aynı karede Tabuta beraber omuz verdiler Kılıçdaroğlu ve Özel, aylar sonra aynı karede! Tabuta beraber omuz verdiler
14:21 Diyarbakır’da belediye meclis salonunda bulunan Türk bayrağı kaldırıldı Diyarbakır'da belediye meclis salonunda bulunan Türk bayrağı kaldırıldı
14:10 Erdoğan’dan İsrail’in İran misillemesine ilk yorum Erdoğan'dan İsrail'in İran misillemesine ilk yorum
11:46 Saldırı sonrası kamera karşısına geçen Reisi ’’İran, İsrail’e gücünü gösterdi’’ demekle yetindi Saldırı sonrası kamera karşısına geçen Reisi ''İran, İsrail'e gücünü gösterdi'' demekle yetindi
15:54 Ojelerini çıkartıp dolgularını eritti Sakal bırakan Kerimcan Durmaz bambaşka biri oldu Ojelerini çıkartıp dolgularını eritti! Sakal bırakan Kerimcan Durmaz bambaşka biri oldu
15:50 “İsrail’in başkenti neresidir“ sorusuna verdiği cevapla sunucuyu hayrete düşürdü "İsrail'in başkenti neresidir?" sorusuna verdiği cevapla sunucuyu hayrete düşürdü
15:50 Brezilyalı fenomen Diego Kaua Oliveira Santos, video çekerken göle düşerek hayatını kaybetti Brezilyalı fenomen Diego Kaua Oliveira Santos, video çekerken göle düşerek hayatını kaybetti
15:08 Torreira’dan ayrılan Devrim Özkan’dan yürek hoplatan pozlar Torreira'dan ayrılan Devrim Özkan'dan yürek hoplatan pozlar
14:45 Tom Cruise’nin 10 yıldır görüşmediği kızı, yıllar sonra ilk kez görüntülendi Tom Cruise'nin 10 yıldır görüşmediği kızı, yıllar sonra ilk kez görüntülendi
14:42 Metin Akpınar’ın kızı “Annem Ümit Besen yüzünden hapse girdi“ dedi, cevap gecikmedi Metin Akpınar'ın kızı "Annem Ümit Besen yüzünden hapse girdi" dedi, cevap gecikmedi
14:26 Maçı izleyen Fenerbahçeli taraftar sinir krizi geçirip evi birbirine kattı Maçı izleyen Fenerbahçeli taraftar sinir krizi geçirip evi birbirine kattı
14:24 Niğde’de ilaçlanan patateslerin neden kırmızıya dönüştüğü merak konusu oldu Niğde'de ilaçlanan patateslerin neden kırmızıya dönüştüğü merak konusu oldu
13:45 İsrail saldırısı sonrası Elon Musk’tan dikkat çeken mesaj: Roketleri birbirimize değil, yıldızlara göndermeliyiz İsrail saldırısı sonrası Elon Musk'tan dikkat çeken mesaj: Roketleri birbirimize değil, yıldızlara göndermeliyiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2024 16:24:25. #1.13#
SON DAKİKA: Fatih Karagümrük, olmayan stadyumu ve tesisi için ceza aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement