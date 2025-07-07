Türkiye'de İlk Cankurtarma Şampiyonası Yapıldı - Son Dakika
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Spor

Türkiye'de İlk Cankurtarma Şampiyonası Yapıldı

07.07.2025 14:35
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TSSF, İstanbul'da ilk Cankurtarma Sportif Havuz Şampiyonası ve milli takım seçmeleri düzenledi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından ilk kez düzenlenen Cankurtarma Sportif Havuz Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmeleri, İstanbul'da tamamlandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Güngören'deki Tozkoparan GSİM Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen organizasyonda, 11 kulüpten 62 sporcu mücadele etti.

Türkiye'de ilk kez düzenlenen şampiyonada sporcular, 100 metre paletli manken taşıma, 50 metre paletsiz manken taşıma, 100 metre paletli manken çekme, 100 metre paletsiz karışık kurtarma ve ip atma disiplinlerinde yarıştı.

Takımlar sıralamasında kadınlar kategorisinde Tenis Yüzme Kayak Spor Kulübü, erkeklerde ise İlkiz Cankurtaran Merkezi Spor Kulübü şampiyon oldu.

Şampiyonada altın madalya kazanan sporcular şöyle:

100 metre paletli manken taşıma: Gökçe Işıldak (kadınlar), Kenan Efe Uçkan (erkekler)

100 metre paletli manken çekme: Ecrin Defne Gündüz (kadınlar), Mehmet Emin Ceyhan (erkekler)

100 metre karışık kurtarma: Ecrin Defne Gündüz (kadınlar), Ümit Akgün (erkekler)

50 metre manken taşıma: Ceylin Yılmaz (kadınlar), Mehmet Emin Ceyhan (erkekler)

İp atma: Mustafa Baha Dalçıkoğlu

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Kadir Sağlam, federasyonun tarihinde ilk kez düzenlenen bu organizasyona gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Sağlam, "Federasyonumuzun temel branşlarından olan cankurtarmanın sportif havuz etabında ilk kez ve üstelik Türkiye şampiyonluğu düzeyindeki müsabakasını spor tarihimize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. İnsan hayatını el üstünde tutan cankurtarma branşını sportif rekabetle birleştiren bu yarışma federasyonumuzun yakın gelecekteki en iddialı müsabakalarından bir olacaktır. Bununla ilgili önemli çalışmaları içeren bir faaliyet takvimi oluşturuyoruz. Ayrıca dünyada çok büyük bir ciddiyetle yapılan bu müsabakalarda önce uluslararası deneyim ve ardından uluslararası madalyaları ülkemize kazandırmak için ilgili kurullarımız milli takım aday kadrosunu da önümüzdeki günlerde oluşturacak. Desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak ve Bakan Yardımcımız Sayın Hamza Yerlikaya'ya çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye'de İlk Cankurtarma Şampiyonası Yapıldı - Son Dakika

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