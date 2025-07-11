Türkiye\'de Profesyonel Boks Federasyonu Kuruldu

Dünya Boks Konseyi (WBC) International Şampiyonu ve Türkiye Profesyonel Boks Federasyonu Kurucusu Serdar Avcı, uzun uğraşlar sonucunda profesyonel boks federasyonunu kurduklarını ve bu süreçten itibaren Türkiye'de profesyonel boksun geliştiğini söyledi.

WBC'nin verdiği onay ile hem lisans çıkarma hem şampiyona düzenleme hem de hakem yetiştirme haklarının olduğunu belirterek Demirören Haber Ajansı'na konuşan Avcı, "Türkiye'de profesyonel boks ilerlemeye devam ediyor. Uzun bir dönem ülkemizde maalesef profesyonel boks federasyonu yoktu. Uzun bir uğraş sonrasında bunu kurmayı başardım ve artık ülkemizde sık sık profesyonel boks organizasyonları yapılıyor. Artık sporcularımız Türkiye'de çok rahat bir şekilde profesyonel boks lisansı çıkartarak dünyanın her yerinde mücadele edebiliyorlar. Bilindiği gibi daha önce ülkemizde profesyonel boks lisansı çıkartma sadece bir hayaldi ama gerçekleşti. Bu süreç kolay olmadı. Birçok başarılı sporcumuz lisanslarını Almanya'dan ve Avrupa'dan çıkartıyordu. Şimdi ise tüm dünyanın tanımış olduğu resmi ve Avrupa Boks Birliği'ne (EBU) bağlı Türkiye Profesyonel Boks Komisyonumuzun yani federasyonumuzun vermiş olduğu lisanslar tüm dünyada geçerli. Birçok Avrupa ülkesi, birçok Avrupalı artık gelip ülkemizden lisans çıkartmaya başladı" diye konuştu.

'HEDEFİMİZ DÜNYA ŞAMPİYONLARI YETİŞTİRMEK'

Daha önce olimpiyatlara katılan ve Türkiye'ye amatör boksta bronz madalya kazandıran milli sporcu Serdar Avcı, sonraki yıllarda profesyonel boksa geçerek mücadelesine devam etti. Aktif sporculuğunun son yıllarında Kadıköy Boks Spor Kulübü'nün kuran Serdar Avcı şimdiki hedeflerinin dünya şampiyonu boksörler yetiştirmek olduğunu söyledi. Avcı yaptığı açıklamada; "Hedefimiz dünya şampiyonlarını çıkartmak. Türkiye'nin ilk kurulan profesyonel boks kulübü olan Kadıköy Boks Spor Kulübü sporcusu Seren Ay Çetin buna en yakın isim. Sizlerin de bildiği gibi 2 kez WBC Dünya Şampiyonu Golden Baby lakaplı Eva Voraberger'i mağlup ederek WBC Silver unvanını aldı. Aynı zamanda profesyonel boksta dünya finalisti olan ilk Türk kadın profesyonel boksörümüz Seren Ay Çetin yakın zamanda dünya şampiyonluğuna oynayacaktır. Umuyoruz ki bu unvanı alarak tarihe adını altın harflerle yazdıracak. Biz de ülkemizde inşallah bir ilki başaracağız" şeklinde konuştu.