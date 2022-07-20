Türkiye'nin taraftar haritasında Galatasaray rakiplerini açık ara geçti

Türkiye'nin 81 ilinden 50 bine yakın futbolseverin katıldığı Socios.com Taraftarlık Anketi'nde, "Taraftar olduğunuz takım hangisi?" sorusuna verilen yanıtlar arasında 'Galatasaray' ilk sırada yer aldı. 81 ilin 60'ında Galatasaray en çok desteklenen takım olurken sarı-kırmızılıları 17 ildeki birincilik ile Fenerbahçe takip etti.

%87,7 rekor oran ile Trabzon ilinde birinci olan Trabzonspor, Türkiye'de en yüksek oranda kendi şehrinde desteklenen takım olmuştur. Trabzon'dan sonra şehrin futbol takımını %36,03 oranla destekleyen Eskişehirsporlular Eskişehir ilinde birinci olurken %34,20 oran ile ile Sivasspor taraftarları Sivas ilinde birinciliği kimseye kaptırmadı.

4 büyüklerden Beşiktaş'ın birinci olduğu tek il ise Iğdır oldu. Iğdır'da Beşiktaş az bir farkla Galatasaray'ın önünde yer alarak %36,54 oranla şehrin birinci takımı seçildi.

İSTANBUL'DA GALATASARAY, İZMİR'DE FENERBAHÇE LİDER

Türkiye'nin birçok ilinde taraftarlık oranlarıyla da kendini gösteren Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki ezeli rekabette İstanbul'da%38,9 oranla Galatasaray birinci olurken İzmir'de %34,3 oranla Fenerbahçe birinci oldu.

Taraftarların yarısı takım tercihlerinde kimsenin etkisi altında kalmadığını belirtirken ankete katılan taraftarlar arasında, "Takım tutma tercihinizi hangi faktörler etkiledi?" sorusuna taraftarların yarısı, "Hiç kimse" yanıtı verdi. Taraftarların %29,4'u takım tutma tercihlerinde aile içindeki bireylerin etkili olduğunu işaretlerken arkadaş çevresi diyenler %8,8 ile üçüncü sırada yer aldı.

EN FAZLA ÜNİVERSİTE MEZUNU TRABZONSPORLU TARAFTARLAR ARASINDA

50 bine yakın taraftar arasında %39'luk oranla 'üniversite mezunu' olanlar en fazla yüzdesel çoğunluğa sahipken 'lise mezunu' olanların oranı ise %32 ile ikinci sırada yer aldı. 4 büyükler arasındaki eğitim durumu sıralamasında ise yüzdesel oranlar birbirine yakın olmakla birlikte Trabzonsporlu taraftarlar %43,3 üniversite mezunu oranıyla sıralamada birinciliğe yerleşti.

EN FANATİK TRABZONSPORLULAR

Ankete katılan taraftarlar arasında, "Taraftarlık seviyenize 1-5 arası puan verseniz hangisi olurdunuz?" sorusuna yanıt verenlerin %65,6'sı 5'i işaretleyerek 'gerçek bir taraftar' olduğunu vurgularken 4 büyükler arasında 5 puanı en fazla oranda işaretleyenler %70,9 oranla Trabzonsporlu taraftarlar oldu. Bordo-mavilileri %65,9 ile Galatasaraylı taraftarlar takip ederken Fenerbahçeli taraftarlar yüzde 65,3 ile üçüncü sırada yer aldı. Taraftarlık seviyelerine 1-5 arasındaki puanlamada 5 veren Beşiktaşlıların oranı ise %63,7 olarak araştırma raporu sonuçlarına yansıdı.