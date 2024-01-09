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Türkiye'den 21 sporcunun katılacağı Karate 1 Serisi A Ligi Yunanistan'da düzenlenecek - Son Dakika
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Türkiye'den 21 sporcunun katılacağı Karate 1 Serisi A Ligi Yunanistan'da düzenlenecek

Türkiye Karate Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den 21 sporcu, Yunanistan'da düzenlenecek olan Karate 1 Serisi A Ligi'nin ilk ayağına katılacak. Turnuvada 81 ülkeden binin üzerinde karateci yarışacak ve Türkiye'yi 11 kadın ve 10 erkek sporcu temsil edecek.

Türkiye\'den 21 sporcunun katılacağı Karate 1 Serisi A Ligi Yunanistan\'da düzenlenecek
09.01.2024 - 10:49,  Güncelleme: 10:55
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Türkiye'den 21 sporcunun katılacağı Karate 1 Serisi A Ligi'nin ilk ayağı, 12-14 Ocak tarihlerinde Yunanistan'da düzenlenecek.

Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Atina'daki organizasyonda 81 ülkeden binin üstünde karateci yarışacak.

Dünya Karate Federasyonu tarafından düzenlenen turnuvada Türkiye'yi, 11 kadın, 10 erkek sporcu temsil edecek.

Müsabakalarda mücadele edecek milli sporcular şöyle:

Kadınlar

Kata: Ayşe Yılmaz, Damla Su Türemen

50 kilo: Dicle Beyazıt, Elif Sena Türkmen

55 kilo: Zümra Rezzan İm, Umay Uygur

61 kilo: Nurbade Buber, Sena Kızılarslan

68 kilo: Sudenur Aksoy

+68 kilo: Fatma Uygur, Zeyna Gaballa

Erkekler

60 kilo: Burak Özdemir, Hasan Celal Yıldırım, Mert Halıcı

67 kilo: Ekrem Altuner Yılmaz, Ömer Abdurrahim Özer

84 kilo: Emir Buğra Gencan, Hasan Arslan, Eren Adil Yılmazer

+84 kilo: Furkan Kayalı, Umut Eren Gündoğ

Kaynak: AA
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