Türkiye Drag Şampiyonası'nın birinci ayağı Antalya'da başladı - Son Dakika
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Türkiye Drag Şampiyonası'nın birinci ayağı Antalya'da başladı

22.05.2022 15:04
Türkiye Drag Şampiyonası'nın birinci ayağı Antalya'da başladı

Türkiye Drag Şampiyonası birinci ayak yarışları, Antalya'da başladı.

Türkiye Drag Şampiyonası birinci ayak yarışları, Antalya'da başladı.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun yarış takviminde yer alan Türkiye Drag Şampiyonası'nın birinci ayağına Kepez Drag Pisti ev sahipliği yaptı. Organizasyonda, 58'i erkek, 6'sı kadın olmak üzere 64 sporcu kıyasıya mücadele ediyor.

Süper Street, Pro Street, Street2, Street750, Street600, Standart1, Standart2 ve Pro300 kategorilerinde yarışların yapıldığı etkinliği çok sayıda hız tutkunu izledi. Birinci ayak yarışları gün sonunda düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, sporcuları ziyaret ederek, başarı dileklerini iletti.

Türkiye Drag Şampiyonası'nın birinci ayağı Antalya'da başladı
Türkiye Drag Şampiyonası'nın birinci ayağı Antalya'da başladı
Türkiye Drag Şampiyonası'nın birinci ayağı Antalya'da başladı
Türkiye Drag Şampiyonası'nın birinci ayağı Antalya'da başladı
Türkiye Drag Şampiyonası'nın birinci ayağı Antalya'da başladı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Motosiklet, Antalya, Türkiye, Kepez, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Drag Şampiyonası'nın birinci ayağı Antalya'da başladı - Son Dakika


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