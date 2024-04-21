Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından Endurobil 365 Extrempark Bilecik'te düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları tamamlandı.
Organizasyona katılan 195 sporcu, sıralama turlarının ardından alandaki 3 parkurda farklı kategorilerde mücadele etti.
Şampiyonada dereceye giren sporculara, kupa ve madalyanın yanı sıra çeşitli hediyeler verildi.
TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, ödül töreninde yaptığı konuşmada, sporcuların etkinlikte kıyasıya mücadele ettiklerini söyledi.
Organizasyona yoğun ilgi olduğunu belirten Uçar, "Yarışları sağlıkla bitirdik. Bugün 15 bin izleyicinin olduğunu tahmin ediyordum. 50 ve 100 bin hedefini kendimize koyduk. İnşallah daha büyük organizasyonlarla Bilecik ve Bileciklilerle buluşmak üzere." ifadesini kullandı.
Organizasyon hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.
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