Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda Gökhan Kart birinci oldu - Son Dakika
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Spor

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda Gökhan Kart birinci oldu

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası\'nda Gökhan Kart birinci oldu

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın Ankara'da gerçekleştirilen ikinci ayağında, EnduroGP'de Fethiye Orman Spor Kulübü'nden Gökhan Kart birinci oldu. Yarışmaya 6'sı kadın 126 sporcu katıldı. Diğer sınıflarda dereceye giren sporcular da açıklandı.

05.05.2024 17:47
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Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın Ankara'da gerçekleştirilen ikinci ayağında, EnduroGP'de Fethiye Orman Spor Kulübü'nden Gökhan Kart birinci oldu.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bala ilçesindeki 312 Motor Sporları Merkezi'nde Ankara Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle organize edilen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'na 6'sı kadın 126 sporcu katıldı.

Yarışçılar; EnduroGP, E1, E2, E3, E1B, E2B, E3B, EC, kadınlar, gençler, ATV1 ve ATV2 ile veteran sınıflarında kupa mücadelesi verdi.

EnduroGP'de Fethiye Orman Spor Kulübü'nden Gökhan Kart (Sherco) birinci olurken, Enduro İstanbul Spor Kulübü'nden Rafet Karakuş (GasGas) ikinciliği ve Kemer Enduro Motosiklet Kulübü'nden Emre Coşar da (Rieju) üçüncülüğü elde etti.

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda diğer sınıflarda dereceye giren sporcular şöyle:

E1A: 1. Sinan Memnun, 2. Murat Can Köse, 3. Ahmet Teyfik Yılmaz

E2A: 1. Rafet Karakuş, 2. İslam Yıldız, 3. Ersan Tellal

E3A: 1. Gökhan Kart, 2. Emre Coşar, 3. Kemal Deveci

E1B: 1. Ümit Kaya, 2. M. Süleyman Arslan, 3. Osman Bulut

E2B: 1. Yahya Çağlar Aşım, 2. Efe Cemil Çakar, 3. Muhammed Emin Sarıalioğlu

E3B: 1. Cemil Kaya, 2. Fatih Türüdü, 3. Fatih Ahi

Gençler: 1. Kenan Kazan, 2. İshak Civelek, 3. Muhammed Emin Musaoğlu

Kadınlar: 1. İrem Ertüzün, 2. Ezgi Güngör, 3. Kayra Su Yazıcı

EC: 1. Erkan Yüksek, 2. Ufuk Çakmak, 3. Yakup Güngör

ATV1: 1. Osman Fırat, 2. Ömer Demirhan, 3. Burak Topbaş

ATV2: 1. Burak Kaya, 2. Emre Muharrem Sağlam, 3. Murat Yatgın

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda Gökhan Kart birinci oldu - Son Dakika

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