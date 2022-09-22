Başkentte motosiklet sesleri yankılanacak - Son Dakika
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Başkentte motosiklet sesleri yankılanacak

22.09.2022 11:02
Başkentte motosiklet sesleri yankılanacak

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda sezonun üçüncü ayak yarışı, 24-25 Eylül tarihlerinde ilk kez Ankara'nın Bala ilçesinde yapılacak.

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda sezonun üçüncü ayak yarışı, 24-25 Eylül tarihlerinde ilk kez Ankara'nın Bala ilçesinde yapılacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, adrenalin ve doğa tutkunu yarışçıların katılımıyla Beynam'da yer alan 312 Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Bala'da vadi ve patikalardan oluşan etaplarda yarışacak endurocular; kaya, çamur ve dik rampa geçişleri gibi doğal engellerle mücadele edecek.

Asperox'un temizlik sponsorluğunu yaptığı zorlu engellerle dolu yarışlar, 24 Eylül Cumartesi günü sıralama yarışıyla start alacak. 25 Eylül Pazar günü saat 11.00'de başlayacak yarış, sporcuların hem rakipleriyle hem de doğayla kıyasıya mücadelesi sonrası saat 16.30'da kupa töreniyle son bulacak.

Bala ilçesindeki yarışlar EnduroGP, E1, E2, E3, EB, EC, gençler, veteranlar ve kadınlar (1 tur) kategorisinde, ATV branşında ise ATVGP, S1, S2 ve iki çeker sınıflarında yapılacak.

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Kaynak: AA

Motosiklet, Türkiye, Ankara, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkentte motosiklet sesleri yankılanacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkentte motosiklet sesleri yankılanacak - Son Dakika
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