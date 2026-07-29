Türkiye Erkek Cankurtarma Takımı'ndan Altın Madalya - Son Dakika
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Türkiye Erkek Cankurtarma Takımı'ndan Altın Madalya

Türkiye Erkek Cankurtarma Takımı\'ndan Altın Madalya
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İtalya'da yapılan Avrupa Gençler Cankurtarma Şampiyonası'nda Türkiye, erkek takım ile altın madalya kazandı.

Sportif Cankurtarma Havuz Branşı Erkek Milli Takımı, İtalya'da düzenlenen 2026 Avrupa Gençler Cankurtarma Şampiyonası'nda altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) yapılan açıklamaya göre Uluslararası Avrupa Cankurtarma Federasyonu (ILSE) tarafından başkent Roma'da düzenlenen organizasyonda 13 ülkeden sporcular, ip atma, paletsiz ve paletli manken taşıma, manken çekme, süper cankurtaran, karışık bayrak yarışı ve manken bayrak yarışı disiplinlerinde mücadele etti.

Sportif Cankurtarma Havuz Branşı Erkek Milli Takımı, ip atma disiplininde Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Milli sporcular Ertuğrul Erduman ile Utku Bünyamin Güleç, final yarışını 10.38 saniyede tamamlayarak altın madalyanın sahibi oldu.

Ay-yıldızlı sporculardan Hayal Toptaş ise ilk kez mücadele ettiği engelli yüzme cankurtarma disiplininde kadınlar B serisinde altın madalya kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Kadir Sağlam, elde edilen başarının yoğun çalışmaların karşılığı olduğunu belirterek, sportif cankurtarma branşındaki faaliyetlere geçen yıl başladıklarını ve bu yıl katıldıkları ikinci uluslararası organizasyonda Avrupa şampiyonluğuna ulaştıklarını ifade etti.

Sağlam, "Başardık, rakiplerin övgüsünü ve takdirini kazandık. Ülkemize hayırlı olsun. Güzide sporcu ve antrenörlerimizi gönülden kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Türkiye, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Erkek Cankurtarma Takımı'ndan Altın Madalya - Son Dakika

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