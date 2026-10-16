Türkiye Eskrim Federasyonu, Samsun'da 612 sporcunun katıldığı kılıç kupasını başlattı - Son Dakika
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Türkiye Eskrim Federasyonu, Samsun'da 612 sporcunun katıldığı kılıç kupasını başlattı

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Türkiye Eskrim Federasyonu, Samsun\'da 612 sporcunun katıldığı kılıç kupasını başlattı
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Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen U10, U12 ve U14 Kılıç Federasyon Kupası, 16-18 Ekim'de Samsun İlkadım Okçuluk Salonu'nda 27 şehirden 612 sporcunun katılımıyla başladı. Turnuvada sporcular sezonu ilk dörtte tamamlayıp gelişim kamplarına katılmayı hedefliyor.

Samsun'da düzenlenen U10, U12 ve U14 Kılıç Federasyon Kupası, 27 şehirden 612 sporcunun katılımıyla başladı.

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen U10, U12 ve U14 Kılıç Federasyon Kupası, 16-18 Ekim tarihleri arasında Samsun İlkadım Okçuluk Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Turnuvanın ilk gününde U14 erkek kılıç ve U10 erkek kılıç müsabakaları yapılıyor. Türkiye'nin 27 farklı şehrinden 328 kadın ve 284 erkek olmak üzere toplam 612 sporcunun katıldığı organizasyonda, üç gün boyunca farklı yaş kategorilerinde kadın ve erkek sporcular mücadele edecek.

Turnuvanın ilk gününde U14 erkek kılıç müsabakalarıyla başlayan program öğleden sonra U10 erkek kılıç müsabakalarıyla devam etti. Organizasyonun ikinci gününde U12 kadın ve erkek kılıç, son gününde ise U14 kadın ve U10 kadın kılıç müsabakaları gerçekleştirilecek.

Müsabakaların ardından her gün yarışmaların bitiş durumuna göre ödül töreni düzenlenecek.

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanvekili Ahmet Hakan Hayber, "Bu müsabakaların sonucunda sporcularımızın temel hedefleri nedir diye sorarsanız, sporcularımız sezonu ilk dörtte tamamlayarak federasyonumuzun düzenleyeceği altyapı, milli takımlar ve gelişim kamplarına katılmayı hedefliyor. Aynı zamanda U14 ve U12 kategorilerinde ülkemizi Avrupa müsabakalarında başarıyla temsil etmek ve bayrağımızı göndere çektirmek de temel hedefleri olacaktır" dedi.

Kaynak: İHA
TürkiyeİlkadımSamsunSporSon Dakika

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