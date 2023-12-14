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Türkiye Espor Federasyonu Başkanı Global Espor Federasyonu Yönetim Kurulu'na seçildi - Son Dakika
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Türkiye Espor Federasyonu Başkanı Global Espor Federasyonu Yönetim Kurulu'na seçildi

Türkiye Espor Federasyonu Başkanı Alper Afşin Özdemir, Global Espor Federasyonu yönetim kuruluna oy birliği ile seçildi. Özdemir, Türkiye'de esporun gelişmesi ve dünya arenasında iyi bir konuma gelmesi için çalışacaklarını belirtti.

Türkiye Espor Federasyonu Başkanı Global Espor Federasyonu Yönetim Kurulu\'na seçildi
14.12.2023 - 17:01,  Güncelleme: 17:07
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Türkiye Espor Federasyonu Başkanı Alper Afşin Özdemir, Global Espor Federasyonunun yönetim kuruluna seçildi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Global Espor Federasyonu olağan genel kurulu Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirildi.

Genel kurul toplantısı sonucunda, Türkiye Espor Federasyonu Başkanı Alper Afşin Özdemir, Global Espor Federasyonu Yönetim Kurulu'na oy birliği ile seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alper Afşin Özdemir, "Global Espor Federasyonunun yönetim kurulunda olmak bizler için büyük mutluluk ve gurur kaynağı. Ana hedefimiz Türkiye'de esporun gelişmesi, kalkınması ve dünya arenasında iyi bir konuma gelmesi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Suudi Arabistan, Türkiye, Riyad, Uluslararası İlişkiler, Spor, Güncel, Son Dakika

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