Türkiye, Esports Nations Cup 2026'ya Katılıyor

Esports Foundation (EF), toplam 45 milyon dolar ödül havuzuna sahip Esports Nations Cup 2026 (ENC) için yüzden fazla ülkeyle resmi milli takım ortaklığı kurdu.

Türkiye Espor Federasyonundan (TESFED) yapılan açıklamaya göre, 2-29 Kasım tarihlerinde Riyad'da düzenlenecek turnuva için Türkiye Espor Federasyonu (TESFED), Esports Foundation ile resmi milli takım ortaklığı anlaşması imzaladı.

ENC bünyesindeki milli takım süreçleri, oyuncu seçimleri ve operasyonel hazırlıklar TESFED koordinasyonunda gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TESFED Başkanı Alper Afşin Özdemir, Türkiye'nin esporda milli takım anlayışına sahip çıktığını belirterek, "Esports Nations Cup, bu birikimi küresel sahneye taşıyacak bir fırsat sunuyor. TESFED olarak oyuncularımızın bayrağımız altında en iyi şekilde temsil edilmesi için tüm hazırlıklarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." dedi.

Esports Foundation Milli Takım İlişkileri Direktörü Hans Jagnow ise şunları kaydetti:

"Türkiye, espor topluluğu son yıllarda PC nişancı oyunlarından mobil oyunlara kadar pek çok branşta oyuncularının kalitesini ortaya koyarak espor ekosisteminde güçlü bir konuma yerleşti. TESFED ise topluluk, sektör ve politika yapıcılar arasındaki kesişim noktasında inşa edilmiş bir kurum. Kendilerini bu ortaklıkta ağırlamaktan memnuniyet duyuyor ve ENC 2026'da tutkulu bir Türkiye Milli Takımı görmeyi dört gözle bekliyoruz."