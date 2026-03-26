Türkiye, Esports Nations Cup 2026'ya Katılıyor

26.03.2026 16:41
Türkiye, Esports Nations Cup 2026 için TESFED ile Esports Foundation arasında ortaklık kurdu.

Esports Foundation (EF), toplam 45 milyon dolar ödül havuzuna sahip Esports Nations Cup 2026 (ENC) için yüzden fazla ülkeyle resmi milli takım ortaklığı kurdu.

Türkiye Espor Federasyonundan (TESFED) yapılan açıklamaya göre, 2-29 Kasım tarihlerinde Riyad'da düzenlenecek turnuva için Türkiye Espor Federasyonu (TESFED), Esports Foundation ile resmi milli takım ortaklığı anlaşması imzaladı.

ENC bünyesindeki milli takım süreçleri, oyuncu seçimleri ve operasyonel hazırlıklar TESFED koordinasyonunda gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TESFED Başkanı Alper Afşin Özdemir, Türkiye'nin esporda milli takım anlayışına sahip çıktığını belirterek, "Esports Nations Cup, bu birikimi küresel sahneye taşıyacak bir fırsat sunuyor. TESFED olarak oyuncularımızın bayrağımız altında en iyi şekilde temsil edilmesi için tüm hazırlıklarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." dedi.

Esports Foundation Milli Takım İlişkileri Direktörü Hans Jagnow ise şunları kaydetti:

"Türkiye, espor topluluğu son yıllarda PC nişancı oyunlarından mobil oyunlara kadar pek çok branşta oyuncularının kalitesini ortaya koyarak espor ekosisteminde güçlü bir konuma yerleşti. TESFED ise topluluk, sektör ve politika yapıcılar arasındaki kesişim noktasında inşa edilmiş bir kurum. Kendilerini bu ortaklıkta ağırlamaktan memnuniyet duyuyor ve ENC 2026'da tutkulu bir Türkiye Milli Takımı görmeyi dört gözle bekliyoruz."

Kaynak: AA

Bartın açıklarında doğal gaz araması yapılacak Bartın açıklarında doğal gaz araması yapılacak
Bangladeş’te feribota girmeye çalışan yolcu otobüsü nehre düştü: 2 ölü Bangladeş'te feribota girmeye çalışan yolcu otobüsü nehre düştü: 2 ölü
Mossad’dan ABD ve İsrail’in hayallerini yıkacak İran raporu Mossad'dan ABD ve İsrail'in hayallerini yıkacak İran raporu
Silikon maskeli saldırganlar zorla girdikleri evde kurşun yağdırdı: Anne ve oğlu yaralandı Silikon maskeli saldırganlar zorla girdikleri evde kurşun yağdırdı: Anne ve oğlu yaralandı
Eski MI6 Başkanı Younger, savaşın kazananını açıkladı Eski MI6 Başkanı Younger, savaşın kazananını açıkladı
İran: ABD’ye ait FA-18 savaş uçağını vurduk İran: ABD'ye ait F/A-18 savaş uçağını vurduk

16:52
ABD’ye müzakere yanıtı İran kendi şartlarını resmen sundu
ABD'ye müzakere yanıtı! İran kendi şartlarını resmen sundu
16:42
Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırıyor
Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırıyor
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri
15:56
Zamanlama manidar: NATO’dan dikat çeken Türkiye çıkışı
Zamanlama manidar: NATO'dan dikat çeken Türkiye çıkışı
15:28
Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi Adanalı’nın Pınar’ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi
Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi! Adanalı'nın Pınar'ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi
15:14
Türkiye’nin konuştuğu aile Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler’de kurşun yağmuruna tutulmuş
Türkiye'nin konuştuğu aile! Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler'de kurşun yağmuruna tutulmuş
Advertisement
