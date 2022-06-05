Türkiye-Faroe Adaları maçının ardından - Son Dakika
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Türkiye-Faroe Adaları maçının ardından

05.06.2022 00:24
Türkiye-Faroe Adaları maçının ardından

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Türkiye'ye 4-0 mağlup olan Faroe Adaları'nda teknik direktör Hakan Ericson, maç boyunca pozisyon bulamadıklarını söyledi.

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Türkiye'ye 4-0 mağlup olan Faroe Adaları'nda teknik direktör Hakan Ericson, maç boyunca pozisyon bulamadıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ericson, "Bu galibiyet için Türkiye'yi tebrik ediyorum. Maç boyunca gol pozisyonu bulamadık" dedi.

Maçın ilk 30-35 dakikası iyi savunma yaptıklarına dikkati çeken Ericson, şunları söyledi:

"Bizden daha iyi bir takım vardı. İlk 30-35 dakika iyi savunma yaptık. İkinci yarının başında gol yiyince maç bizim için daha zor hale geldi. Bizim için kabul edilebilir bir maç olmadı. Danimarka ve İskoçya maçlarında daha fazla pozisyona girmiştik. Türkiye'nin hızlı oyuncuları ve üçüncü bölgedeki kombinasyonları bizi zorladı ve böyle bir skor ortaya çıktı."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye-Faroe Adaları maçının ardından - Son Dakika

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