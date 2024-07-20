Türkiye, FIBA Erkekler 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Karadağ'ı yendi

Türkiye, FIBA Erkekler 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası 13-16'ncılık klasman maçında Karadağ'ı 85-57 yendi.
Polonya'nın Gdynia kentinde oynanan müsabakaya milliler Berke Büyüktuncel, Tan Yıldızoğlu, Kerem Konan, Salih Altuntaş ve Melih Tunca beşiyle başladı.
Mücadelenin ilk yarısını 45-26 üstün tamamlayan ay-yıldızlılar, parkeden 85-57 galip ayrıldı.
Türkiye, son maçında yarın İzlanda ile karşı karşıya gelecek.
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