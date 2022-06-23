Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 1 basamak yükseldi - Son Dakika
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Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 1 basamak yükseldi

23.06.2022 12:23
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 1 basamak yükseldi

A Milli Futbol Takımı, FIFA sıralamasında 1 basamak yükselerek 1475.13 puanla 42. sırada yer aldı.

A Milli Futbol Takımı, FIFA sıralamasında 1 basamak yükselerek 1475.13 puanla 42. sırada yer aldı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Haziran ayı dünya sıralamasını açıkladı. Türkiye, sıralamada bir basamak yükselerek 42. sıraya yerleşti.

FIFA'nın internet sitesinde yayınlanan sıralamada Brezilya, bin 837 puanla zirvedeki yerini korurken, Belçika bin 821 puanla ikincilikte kaldı, Arjantin ise bin 770 puan alarak üçüncü sıraya çıktı.

A Milli Takım'ın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki rakiplerinden Lüksemburg 93. sıraya çıktı, Faroe Adaları 125'inciliğe, Litvanya ise 142. sıraya geriledi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, A Milli Futbol Takımı, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 1 basamak yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 1 basamak yükseldi - Son Dakika
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