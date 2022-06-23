FIFA'nın internet sitesinde yayınlanan sıralamada Brezilya , bin 837 puanla zirvedeki yerini korurken, Belçika bin 821 puanla ikincilikte kaldı, Arjantin ise bin 770 puan alarak üçüncü sıraya çıktı.

Kaynak: İHA

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, A Milli Futbol Takımı, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 1 basamak yükseldi - Son Dakika

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