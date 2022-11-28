TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi derbide çıkan olayları incelemek için İzmir'e gidiyor - Son Dakika
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi derbide çıkan olayları incelemek için İzmir'e gidiyor

28.11.2022 18:14

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında yarıda kalan Göztepe-Altay derbisinde çıkan olayları incelemek için İzmir'e gidecek olan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve iki kulübün yetkilileriyle bizzat görüşecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Göztepe - Altay maçında yaşanan olayların ardından İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, iki kulübün başkanları, takım kaptanları, yaralanan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç ve yetkililerle bizzat yüz yüze görüşerek olayı tüm ayrıntılarıyla incelemek için İzmir'e gidecek.

KULÜPLERLE BİR ARAYA GELECEK

TFF'den yapılan bilgilendirmede, "Mehmet Büyükekşi, programı dahilinde İzmir'deki tüm spor kulübü başkanları ile öğle yemeğinde bir araya gelecek ve ardından İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nı da ziyaret edecek" ifadeleri yer aldı.

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OLAYLAR NASIL BAŞLADI?

Gürsel Aksel Stadı'ndaki maçta Göztepe taraftarlarının olduğu yere işaret fişeği fırlatılmış, bir taraftar ağır yaralanmıştı. Bunun ardından saha 2 ambulans girdi. Bir Göztepe taraftarı sahaya atlayıp, söktüğü korner direğiyle kaleci Ozan Evrim Özenç'i başından yaraladı. Olaylar stat dışına taştı. İzmir sokaklarında Göztepe ile Altay taraftarları birbirine girdi.

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TFF Başkanı Büyükekşi olayları incelemek için İzmir'e geliyor TFF Başkanı Büyükekşi olayları incelemek için İzmir'e geliyor

Mehmet Büyükekşi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi derbide çıkan olayları incelemek için İzmir'e gidiyor - Son Dakika


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