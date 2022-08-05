TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den yeni sezon mesajı Açıklaması - Son Dakika
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den yeni sezon mesajı Açıklaması

05.08.2022 17:22
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den yeni sezon mesajı Açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2022-2023 sezonu öncesinde bir mesaj yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2022-2023 sezonu öncesinde bir mesaj yayımladı.

Büyükekşi, TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Özlemle beklediğimiz 2022-2023 futbol sezonu başlıyor. Futbolda her sezon yeni bir umuttur, içinde yeni beklentiler barındırır. Bizler de bu umutları taşıyor, yeni sezonun heyecanını sizlerle birlikte yaşamaktan mutluluk duyuyoruz. Öncelikle dostluğun, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin hüküm sürdüğü, futbolun güzelliklerinin konuşulduğu bir sezon yaşanmasını ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türk futbolunun gelişimi için tüm aktörlerinin değerli kılınması gerektiğini aktaran Büyükekşi, şöyle devam etti:

"Heyecan ve rekabet seviyesi çok yüksek maçlar, yoğun bir futbol mevsimi bizleri bekliyor. Türk futbolunu en üst seviyelere çıkartmak için azami gayret gösterelim, dünyada hak ettiği yere gelebilmesi için sorumluluk bilinciyle hareket edip, el ele verelim. Futbolda hatalar olabilir, kasıtlı kararlar olmadığı müddetçe hoş görmemiz gerekiyor. Ön yargısız hareket edip, herkese güvenmemiz halinde futbolumuz yükselebilir. Bunun için bizler adil, dürüst, şeffaf yönetimle marka değerine katkıda bulunmak istiyoruz. Eğer futbolun tüm paydaşları olarak birbirimize ne kadar sevgi, saygı gösterir, değer verirsek, futbolun marka değeri o kadar artar. Hakemlerin, problemlerin değil, futbolun konuşulduğu bir ortam o lige değer üstüne değer katacaktır."

Fair-Qlay'e ayrı bir özen gösterilmesi gerektiğini vurgulayan TFF Başkanı, "TFF olarak bu konuda bizler önemli bir adım daha atıyoruz. Yönetim kurulumuzda, talimatımızda olmasına rağmen uzun yıllardır oluşturulmayan Fair Play Kurulunu kurma kararı aldık. Bu kurulumuz, Fair Play'i teşvik etme ve ödüllendirme konusunda çok önemli bir misyon üstlenecek. Yakın bir zamanda detaylarını paylaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyetin 100. yılı olması nedeniyle özel bir sezon geçeceğini hatırlatan Büyükekşi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Son olarak, Avrupa'da ülkemizi temsil eden kulüplerimize, liglerimizde yer alacak tüm takımlarımıza, sahada görev yapacak teknik direktör, futbolcu, hakem, gözlemci ve temsilcilerimiz başta olmak üzere, futbola katkı sağlayan, emek veren herkese ve siz değerli futbolseverlerimize başarı, sağlık ve mutlulukla dolu bir sezon diliyorum. Yeni sezonun birlik ve beraberlik içerisinde, hayırlı, uğurlu, verimli, başarılı ve futbol aşkıyla dolu geçmesi dileğiyle, herkese saygılarımı sunuyorum."

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Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Büyükekşi, Servet Yardımcı, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den yeni sezon mesajı Açıklaması - Son Dakika

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