Türkiye Futbol Federasyonu başkan adaylığı için 9 kişi başvuru yaptı - Son Dakika
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Türkiye Futbol Federasyonu başkan adaylığı için 9 kişi başvuru yaptı

10.06.2022 11:08
Türkiye Futbol Federasyonu başkan adaylığı için 9 kişi başvuru yaptı

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 16 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olmak için 9 kişi başvuru yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 16 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olmak için 9 kişi başvuru yaptı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, adaylık başvurularının dün sona erdiği hatırlatıldı.

Başkan adaylığı için TFF Statüsü'nün 38. maddesinde belirtilen yeterlilik şartları ve başvuru belgelerinin incelenerek değerlendirme yetkisi genel kurul divan kuruluna ait olmak üzere, genel kurulda başkan adayı olmak için TFF Genel Sekreterliği'ne başvuran kişiler şunlar:

Ufuk Akçekaya, Ramazan Ataş, Mehmet Büyükekşi, Gökhan Kızıltan, Sedat Olca, Hayati Özgül, Ayhan Sağaltıcı, Cemal Tarancı, Hüseyin Yangın.

YORUMLAR
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TFF'den sürpriz liste! Başkanlık için tam 9 aday başvurdu TFF'den sürpriz liste! Başkanlık için tam 9 aday başvurdu Sürenin dolmasına dakikalar kala TFF'ye yeni başkan adayı çıktı Sürenin dolmasına dakikalar kala TFF'ye yeni başkan adayı çıktı
Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Futbol Federasyonu başkan adaylığı için 9 kişi başvuru yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye Futbol Federasyonu başkan adaylığı için 9 kişi başvuru yaptı - Son Dakika
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