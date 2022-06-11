Türkiye Futbol Federasyonu, Dursun Özbek'i tebrik etti - Son Dakika
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Türkiye Futbol Federasyonu, Dursun Özbek'i tebrik etti

11.06.2022 22:03
Türkiye Futbol Federasyonu, Dursun Özbek'i tebrik etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Dursun Özbek'i kutladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Dursun Özbek'i kutladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübünün bugün gerçekleştirilen Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Sayın Dursun Özbek ve Yönetim Kurulu üyelerini kutlar, yönetim dönemlerinde görevlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek, seçim zaferi sonrası kürsüden seslendi: Size bir vaadim var Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek, seçim zaferi sonrası kürsüden seslendi: Size bir vaadim var Galatasaray'ın başkanı Dursun Özbek oldu Galatasaray'ın başkanı Dursun Özbek oldu
Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Dursun Özbek, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Futbol Federasyonu, Dursun Özbek'i tebrik etti - Son Dakika

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