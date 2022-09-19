TFF binasına silahlı saldırıda bulunan zanlı Cüneyd Uslu tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika
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TFF binasına silahlı saldırıda bulunan zanlı Cüneyd Uslu tutuklanarak cezaevine gönderildi

19.09.2022 16:05

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına silahlı saldırıda bulunduğu tespit edilen ve gözaltına alınmasının ardından ev hapsi cezası verilerek serbest bırakılan şüphelilerden Cüneyd Uslu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Riva'da bulunan binasında 1 Eylül günü saat 17.50 sıralarında gerçekleşen olayda binaya 5 adet mermi isabet etmişti. Olayda silahı kullandığı belirlenen Cüneyd Uslu hakkında ev hapsi verilerek serbest bırakılmıştı. Cüneyd Uslu'nun serbest bırakılması kararına Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

İtirazın kabul edilmesinin ardından Cüneyd Uslu hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Evinde yeniden gözaltına alınan Cüneyd Uslu mahkemeye çıkarıldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Mahkeme Cüneyd Uslu'nun tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. Kararın gerekçesi olarak olay yerinde bulunan yöneticilerin şikayetleri ve merminin yorgun mermi olamayacağı hedef alınarak ateş edilmiş olabileceği değerlendirildi.

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Riva, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF binasına silahlı saldırıda bulunan zanlı Cüneyd Uslu tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF binasına silahlı saldırıda bulunan zanlı Cüneyd Uslu tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika
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